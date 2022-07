Los recursos que usan los artistas en los conciertos: música en directo, escenografía y autotune

Cada vez existen más recursos para hacer espectáculos increíbles y que los artistas demuestren el gran potencial que tienen, no solo a nivel vocal. Cierto es que, generalmente, a un concierto se va a disfrutar de la música, pero cuando se combinan diferentes características se es capaz de valorar todos los aspectos en su conjunto.

La música en directo es una pieza fundamental dentro de los conciertos, aunque no siempre es la clave y muchos artistas no dependen de ella para hacer sus shows sorprendentes. Sin embargo, la gran mayoría de ellos usan a bandas para que toquen la guitarra, el piano, la batería, etc. Otros prefieren ser los que interpreten las canciones tocando ellos mismos, como es el caso de Pablo López, quien no necesita mucho más que su instrumento de teclas para hacer algo increíble.

Pablo Lopez - LOS40 Music Awards 2018 - El patio

La importancia de la escenografía

Hay otras características a tener en cuenta en los conciertos. Una de ellas es la escenografía, es decir, lo que permite transmitir el mensaje que se quiere dar a través de la parte más visual. Luces, bailarines, imágenes, objetos e incluso pirotecnia son recursos muy usados dentro de esta parte. Ambientan el show y combinan perfectamente con la música y la voz, si se hace de la manera correcta.

Decenas de artistas se nos vienen a la mente cuando hablamos de escenografías increíbles. Un ejemplo claro lo encontramos en Taylor Swift, quien llena de colores, personas, luces, bailes y hasta una serpiente gigante, si hace falta, todos sus espectáculos para dar un concierto digno de una de las personas más influyentes en la música.

Taylor Swift - Live at the 2019 American Music Awards

Dentro de la escenografía entra, por supuesto, el cuerpo de baile. En las canciones más movidas, muchas veces, son imprescindibles para que complementen al cantante o cantantes principales y que no esté tan vacío el escenario. En ocasiones, no se valora lo suficiente su trabajo, pero son una pieza fundamental para ciertos espectáculos.

Lola Índigo es una de las cantantes con más conciencia de la importancia de la danza. Ella también es bailarina, ha trabajado durante años en esta industria y no ve sus conciertos sin su cuerpo de baile al lado, aunque nosotros tampoco podemos visualizarla sin ello. La música de la andaluza no puede ir sin acompañantes y estos son parte fundamental para hacer un show increíble, como los que nos acostumbra a disfrutar.

La voz otro aspecto clave

La voz en los conciertos es otra característica fundamental. Sin ella no se podría poner voz a las palabras que se quieren transmitir. Hay diferentes formas de cantar en vivo, aunque lo más común es que los artistas interpreten sus temas, acompañados de su banda de música o de la melodía original de fondo. Sin embargo, la tecnología tiene cada vez más importancia y hay recursos relacionados con ella que suelen usarse en algunas ocasiones.

El autotune es una utilidad a la que recurren muchos artistas, sobre todo, en las grabaciones de sus canciones. Es un modulador de voz para corregir errores o algunas inexactitudes que fue usado por primera vez por Cher.

Cher - Believe [Official Music Video]

No solo se aplica en las versiones estudio de algunos temas, sino que en directo también puede escucharse. Como ejemplo tenemos a Bad Gyal o a Luna Ki, quienes usan el autotune como elemento imprescindible en sus espectáculos e incluso, en el caso de la última, han tenido que prescindir de eventos importantes como el Benidorm Fest por utilizarlo. Sigue sin estar bien visto y muchas personas consideran que lo usan porque no saben cantar, pero sus shows van mucho más allá de sus voces.

Dejando a un lado este recurso, otros artistas utilizan el playback para interpretar sus temas, es decir, mover los labios sin cantar la canción. Cierto es que en directo no es algo muy recurrente, aunque sí se puede hacer. Es más usado en televisión para evitar problemas técnicos relacionados con el sonido, el micrófono..., pero en muchas ocasiones se nota que lo utilizan y no queda del todo bien.

Hay una variedad infinita de recursos para hacer conciertos de calidad y, con el paso del tiempo, los artistas se atreven a experimentar con ellos para poder hacer espectáculos innovadores acordes con lo que quieren transmitir.