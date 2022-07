Emilia desvela lo que hizo Aitana para que formara parte de su nuevo single: “Casi me muero”

Los astros del pop están a punto de alinearse. El próximo 22 de julio va a ser una fecha importante. ¿Que por qué? Pues sencillamente porque Aitana saca nuevo single, otro adelanto de su esperado tercer álbum de estudio, y se trata de una colaboración. Tal y como contó en exclusiva en Anda Ya!, la cantante lanza Quieres este viernes y Emilia y Ptazeta son las artistas invitadas de este nuevo feat de la catalana.

Esta colaboración podría sacudir los cimientos de la industria y posicionarse como uno de los hits de este verano, pero antes de que todo eso pase toca conocer los entresijos que esconde el tema. Aitana ya dio algunos detalles cuando la presentó en el morning de LOS40. Ahora, sin embargo, ha sido Emilia la que ha desvelado cómo Aitana se puso en contacto con ella para hacerle esta petición tan especial.

"Nos seguíamos en Instagram desde hacía tiempo y, de repente, me escribió pidiéndome el número de teléfono", afirmó la argentina durante un directo en su cuenta oficial de Instagram. "Yo dije: '¿qué querrá Aitana conmigo?'. Me mandó un audio y me dijo que quería enviarme una canción. Me dijo: 'dime qué te parece para que te montes'. Aitana me estaba pidiendo que me sumara a una canción de ella, casi me muero".

Después, Emilia habló de Ptazeta, la tercera pieza imprescindible de este puzzle. "Aitana me dijo que se iba a sumar Ptazeta también. Ella lo rompe. La conocí por la sesión con Bizarrap y fue increíble", contó también la cantante de cuatro veinte. Además, cebó el lanzamiento de Quieres asegurando a sus seguidores que "la canción está bien buena".

Más detalles del nuevo single de Aitana

Durante su entrevista en Anda Ya!, Aitana explicó que Quieres es un tema que tenía guardado en el cajón. "La tengo desde hace tres años. La hice con Mauricio y Andrés cuando fui a Los Ángeles antes de la pandemia", explicó. "Nos encantaba y la poníamos en el coche todo el tiempo. Miguel me decía que la tenía que sacar ya, pero no podía porque la notaba muy vacía. Querían que fueran una colaboración, que fuéramos tres chicas. Cuando recibí las partes partes de Emilia y Ptazeta pensé: qué temon vamos a sacar".

Ahora hay que esperar a que llegue el viernes para escuchar y disfrutar de Quieres. ¿Ganas de Aitana feat Emilia y Ptazeta?