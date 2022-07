Bad Bunny se niega a cantar en inglés para romper los estereotipos del reggaetón

Bad Bunny sigue triunfando con su último disco, Un Verano Sin Ti, que sigue en las mejores posiciones de las listas y algunos de sus temas se consideran canciones del verano. Cada canción que ha lanzado se ha convertido en todo un éxito dentro del reggaetón. Por ello, tiene claro que debe seguir su camino y no caer en los parámetros de la música.

En una entrevista que ha dado para El País, el puertorriqueño ha dejado claro la razón por la que no quiere cantar en inglés. A pesar de que hizo una excepción en One Day junto a Dua Lipa continuó actuando en español cuando cantó con Drake, Jennifer López o Cardi B.

La regla general de Bad Bunny es usar su idioma natal para seguir creciendo en su carrera profesional y no caer en los estereotipos que vienen de otros países: “Quizá era necesario y abrieron puertas a este boom latino, pero ese momento para mí acabó. Me enorgullece mucho llegar al nivel en el que estamos hablando en español, y no solo en español, sino en el español que hablamos en Puerto Rico. Sin cambiar el acento. Hay que romper eso de que los gringos son dioses”, explicó en la entrevista.

Lo que no quiere el puertorriqueño es que los artistas caigan en estereotipos para que su carrera crezca. Confiesa que ese no es el camino y que cantar en inglés o hacer todo lo que reina en Estados Unidos no siempre es lo correcto.

El reggaetón es el sonido de la calle

Para él, el reggaetón y el trap no solo nacen de géneros estadounidenses, sino que también se han formado en las calles de Puerto Rico. Se trata de otras de las razones por las que cree que este género debe cantarse en español: “El reggaetón es un género que viene de la calle, del underground, de la gente pobre que no tuvo opciones. A veces, hasta criminales, pero no lo digo de forma despectiva. Gente que salió de la cárcel, o vendía drogas, y al final vio una luz en ese género del reggaetón”.

Además, explica que gracias a este tipo de música muchas personas han podido dejar malos hábitos: “Muchos pudieron abandonar ese estilo de vida y comprarse casa y carro. Yo creo que de ahí viene ese rechazo. A mí no me molesta, que digan lo que quieran, hay un mundo entero bailando las canciones, disfrutando de la vida sin prejuicios”.