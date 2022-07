La canción de David Bowie sin la que no existirían The Killers

Desde que comenzó a destacar por su talento en el mundo de la música, David Bowie se convirtió en uno de los artistas que más ha inspirado a sus contemporáneos y a las generaciones siguientes. Sus primeros álbumes han sido una gran ayuda para que muchos otros se acercaran a la música y se lanzaran a vivir de la que realmente es su pasión.

Uno de esos músicos que se vio tremendamente influido por la música del Duque Blanco fue Brandon Flowers, que comenzó a escuchar su música cuando aún se encontraba en la universidad, terminando su adolescencia. Si bien es cierto que durante su infancia no había oído hablar del británico, cuando escuchó por primera vez su música se decidió a cambiar sus planes y dedicarse por completo a su pasión. Ocurrió mientras escuchaba la radio en su coche, y ese trayecto le marcó para siempre.

Según recuerda Far Out Magazine, varias de las decisiones tomadas por el de Las Vegas fueron decididas directamente después de que el músico se viera influido por Bowie. Todo comenzó cuando reveló cuál fue la primera canción que escuchó del artista. "Todavía recuerdo cuando escuché Changes por primera vez. Pensé que era Bob Dylan por la forma en que canta los versos. Descubrí que era Bowie y que era de este álbum llamado Hunky Dory", dijo en 2011 en una entrevista a The Independent.

Flowers quedó completamente prendado de Hunky Dory, el cuarto álbum de del músico lanzado en 1971. "Es el disco más importante para mí, jamás. Aprecio que todavía sea capaz de escribir canciones, porque incluso cuando hay un álbum duro, siempre habrá una canción que te atrape. Pero Hunky Dory es el pináculo, no hay una sola canción que me salte", considera en la entrevista.

David Bowie - Changes [Official Lyric Video]

Además de esta clara influencia del disco de Bowie en la decisión de Flowers de dedicarse a la música, a lo largo de su carrera se ha servido de muchas más influencias del británico para componer sus temas. "Tomamos la línea de bajo de una canción de David Bowie llamada Slow Burn, de Heathen, aunque probablemente haya pasado suficiente tiempo ahora que creo que probablemente no nos demandará", dijo sobre el tema All These Things That I've Done que lanzó con The Killers.

No es la única fuente de inspiración que encontramos en la música de la banda de Las Vegas. El vocalista también reconoció que estaba escuchando el tema Queen Bitch mientras grabada las voces para Mr. Brightside, una canción que rápidamente se convertiría en el mayor himno de The Killers, que no puede faltar en ninguno de los conciertos que ofrecen.

Con estas declaraciones de Brandon Flowers, comprobamos una vez más cómo el legado de David Bowie ha sido determinante para muchos músicos. Después de ese descubrimiento, se lanzó a dedicarse a la música y formó The Killers, una de las grandes bandas de rock de su generación.