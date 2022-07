Los 75 de Brian May: Héroes, 'dioses' y amigos del guitarrista de Queen

El 19 de Julio de 1947, nació en Hampton Hill (Inglaterra) uno de los grandes guitarristas del rock mundial. Creador de un sonido único, su virtud, como él mismo reconoce, es muy sencilla: "Simplemente, intento tocar desde el corazón… hacer que la guitarra cante". Eso explica que su aportación a Queen fuera determinante para hacer de la banda británica una de las más relevantes de la historia.

Con un talento multidisciplinar (llega a la astrofísica, a la fotografía, o la artesanía de guitarras), Brian May reconoce que por su vida han pasado grandes figuras ("héroes" o "dioses" los llama él) de las que ha aprendido y le han convertido en el artista que es. Eric Clapton, Eddie Van Halen, Jimi Hendrix, John Lennon o su "hermano" Freddie Mercury, son solo algunos de ellos.

Brian May, retratado en 1973. / Michael Putland/Getty Images

Jimi Hendrix: "Sigue siendo algo sobrehumano"

En 2020, Brian May fue votado por los lectores de Total Guitar "El mejor guitarrista de rock de todos los tiempos". El segundo en la lista era Jimi Hendrix. En una charla con el editor de la revista británica, May mostraba su sorpresa y su enorme admiración hacia el músico de Seattle:

"¡Dios mío!. Bueno, eso es muy halagador. Jimi es, por supuesto, mi número uno. Y siempre lo he dicho. Para mí, sigue siendo algo sobrehumano. Es como si verdaderamente procediera de un planeta de alienígenas, y nunca sabré por qué hizo lo que hizo… Y cada vez que escucho a Hendrix me emociono, me deja estupefacto. Y eso es lo que siento siempre… nunca he dejado de aprender de Jimi"

Eric Clapton: "Es mi dios"

A día de hoy, May sigue sintiéndose deslumbrado por quienes él considera sus héroes, sus ídolos musicales: "Para ser honesto, mis héroes siguen siendo mis héroes". No cabe duda que 'mano lenta' entra en esa categoría. "Si me encuentro a Eric Clapton… él es mi dios en cierto sentido, para mí no sería fácil hablar con él por ese motivo", confesaba en Today.

En Agosto de 2021, cuando The Independent le preguntó por la postura 'anti-vacunas' del creador de Wonderful tonight, Brian dijo: "Adoro a Eric Clapton, es mi héroe, pero tiene opiniones muy diferentes a las mías en muchos sentidos. La gente anti-vacunas, lo siento, pero creo que está chiflada. Hay evidencias constatadas que demuestran la efectividad de las vacunas".

Eddie Van Halen: "Era el más grande"

"Era el más grande. No había nadie igual, nadie que tan siquiera se pudiera acercar a él. Y no habrá nunca otro como él". El guitarrista de Queen hablaba así de su amigo Eddie Van Halen pocos días después de su fallecimiento el 6 de Octubre de 2020. Ambos se habían conocido mucho tiempo atrás, a finales de los 70s, y tenían muchas cosas en común. Por ejemplo, los dos se construían sus propias guitarras.

En 1983, su cercana amistad originó Star fleet project, un mini álbum de tres temas acreditado a Brian May & Friends. May lo recordaba en Guitarworld: "Un par de días después de la noticia de su fallecimiento, volví a escuchar Star fleet. Reviví todos los sentimientos que tuve cuando estábamos haciéndolo en el estudio, y eso hizo que mi alma sanara un poco".

John Lennon: "Un héroe gigantesco para mí"

John Lennon fue también un artista clave para Brian May. Así lo reveló en una entrevista con Far Out de 2021, coincidiendo con la reedición de su álbum Back to the light (1992). El músico reconoció entonces la influencia el ex Beatle en el que fue su debut en solitario:

John Lennon posa para la promoción del disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, en mayo del 67. / John Downing/Getty Images

"Probablemente fue influenciado por Plastic Ono Band. No recuerdo que fuera una influencia consciente, pero estoy seguro de que fue así, porque John Lennon es un héroe gigantesco para mí, y yo sabía que en su trabajo como solista John estaba afligido por la pérdida de The Beatles en varios sentidos. A mí me pasaba igual, yo también estaba de duelo por la perdida de mi banda... y por la perdida de Freddie!"

Lady Gaga: "Es fantástica, toda una inspiración"

Las nuevas generaciones de artistas igualmente han calado en el inglés. Brian colaboró con Lady Gaga (su nombre procede del hit de Queen 'Radio Gaga') en el single "You & I" (del álbum Born this way de 2011) y cantó el tema en directo con ella en los MTV Video Music Awards. El guitarrista se quedó impresionado con el talento de la neoyorkina y según relató en Bang Showbiz: "Me lo pasé genial trabajando con Lady GaGa. Es fantástica, toda una inspiración. Bajo todas esas capas hay un ser muy humano. La adoro, es magnífica".

Brian May y Lady Gaga, se saludan en la gala de los Globos de Oro de 2019. / Christopher Polk/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images

Freddie Mercury: "Éramos como hermanos"

May reveló en más de una ocasión la extraordinaria amistad que le unía a Freddie Mercury. Incluso llegó a decir: "Éramos como hermanos. Y todavía lo somos". En una entrevista para Classic Rock Magazine confesó: "Teníamos una relación familiar que no siempre era agradable, porque las familias no siempre son encantadoras. Algunas veces decíamos cosas terribles, pero sacábamos lo mejor el uno del otro". Y en The Guardian reveló "...ahora parece como si Freddie estuviera con nosotros, como si no se fuera a marchar nunca más. Él está en todo lo que hacemos. No pasa un solo día sin que me acuerde de Freddie".