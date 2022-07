Bad Bunny se suma al fenómeno de la Session #52 de Bizarrap y Quevedo

La unión entre Bizarrap y Quevedo es todo un éxito, de eso no cabe duda. No hace ni un mes del lanzamiento de la Session #52 del productor argentino y la canción ya está posicionada dentro de las listas más importantes del mundo. No hace falta ser fan de ninguno de los dos artistas para conocerla y se ha posicionado como una de las verdaderas canciones de este verano.

El fenómeno de Bizarrap y Quevedo se ha extendido a nivel mundial y ha logrado ser número 1 de la lista Top 50: Global de Spotify, así como de la Top 50: España. Medios y rankings importantes, como Billboard, también se han hecho eco del temazo que es. Un nuevo éxito para el productor argentino y uno más para el canario que se está posicionando como una de las revelaciones de este año dentro de la industria urbana.

Sin embargo y a pesar de que ambos artistas están siendo muy conscientes del éxito de su canción, han recibido una felicitación inesperada, de manera indirecta, a través de las redes sociales de uno de los reyes de lo urbano. Bad Bunny se ha sumado al fenómeno de la Session #52 y no ha dudado en publicarlo en su cuenta de Twitter. El puertorriqueño ha escrito un verso del tema, el cual estamos seguros de que no se puede sacar de la cabeza.

queeeeedaaateeee que la noche sin ti dueeeeeeeeeele 🎶 — ☀️🌊❤️ (@sanbenito) July 18, 2022

Las reacciones de los protagonistas del hit no se han hecho esperar. Bizarrap ha contestado siguiendo el verso de la canción, mientras que Quevedo no se esperaba para nada el tweet de Bad Bunny. Ha reaccionado de la manera más natural y espontánea: “Esto es fake o me puedo cagar encima ahora mismo?”, dijo.

Esto es fake o me puedo cagar encima ahora mismo? https://t.co/gJf51sCcPI — QUEVEDO (@pedrodquevedo) July 18, 2022

No ha hecho falta mucho tiempo para que Bizarrap lanzara un tema que se convirtiera en otro éxito, posicionándose como uno de los productores más influyentes de la música. Antes de Quevedo, ha estrenado, recientemente, colaboraciones con Villano Antillano, Paulo Londra, Residente y Tiago PZK.

Y tú, ¿también estás en bucle con la Session #52 de Bizarrap y Quevedo?