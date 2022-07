Abraham Mateo confiesa que Bad Bunny rechazó una de sus propuestas musicales

Abraham Mateo está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales. Acaba de revivir uno de los mayores hits de Andy y Lucas, Son de Amores, junto al dúo y al grupo Lérica, y está teniendo mucho éxito con Quiero Decirte, su colaboración con Ana Mena. Por eso, se encuentra de promoción y es parte de la gira de verano de LOS40 Summer Live.

Dentro de las diferentes entrevistas que ha estado haciendo el cantante, el equipo de Yasss.es ha estado realizándole unas preguntas donde ha contado uno de los momentos más impactantes de su carrera al ser rechazado por uno de los cantantes más influyentes del mundo. La música le ha dado la posibilidad de viajar, conocer a gente y de dedicarse a lo que más le gusta, pero también ha tenido que recibir muchos ‘noes’ para llegar hasta donde está.

Uno de los rechazos que más le dolió fue el de, nada más y nada menos, Bad Bunny. Uno de los actuales reyes de lo urbano coincidió con Abraham Mateo en un estudio de grabación en Miami y el gaditano no dudó en enseñarle algunas composiciones que había realizado, como Háblame Bajito. Sin embargo, el puertorriqueño no lo logró ver del todo claro y denegó la propuesta de hacer algo juntos. “Me pegó bajón, es un artista que me gusta mucho", confesó el cantante en Yasss.es

A pesar de que este tipo de ‘noes’ le sienten mal, a Abraham Mateo no le afecta a nivel de salud mental. Al igual que con las críticas negativas que recibe desde pequeño: “siempre he estado bien, tranquilo”.

Abraham Mateo en LOS40 Summer Live

Abraham Mateo es uno de los artistas que recorrerá junto a LOS40 toda España para cantar encima de los diferentes escenarios de LOS40 Summer Live. Su participación en esta gira de verano ya ha comenzado, tras cantar en Cáceres y Ciudad Real, pero continuará pasar pisar ocho localidades de nuestro país: Campello, Alcoy, Mislata, Zarauz, Torrelavega, Candás, A Coruña y Elche.

Si quieres ver a Abraham Mateo, o a cualquiera de los grandes artistas que conforman cada cartel, ¡no dudes en venir a LOS40 Summer Live!