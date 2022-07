Marta Lozano saca su primera canción: ‘Glowfilter’

Hace unos días, Marta Lozano sorprendía a sus miles de seguidores y seguidoras con un mensaje: “¿Puede ser esto lo más heavy que he hecho en mucho tiempo? ¡Sí! PD: no me puedo creer que esté diciendo esto, pero...muy pronto”.

¡Pues bien! Ya sabemos lo que tenía preparado: nada más y nada menos que su debut musical. Porque sí, Marta se ha lanzado a la piscina y se ha atrevido a explotar su faceta como cantante. La influencer nos ha dejado sin palabras con su primera canción.

Este mismo martes, 19 de julio, Marta ha sacado su debut musical: Glowfilter. ¿Te suena el nombre? Es el mismo que el de su firma de cosméticos. ¡Todo queda en casa! Marta ha compartido la noticia a través de sus redes con el siguiente mensaje: “Ya podéis escuchar Glowfilter en Spotify”. La joven también ha querido agradecer a todo su equipo por “inspirarme a hacer cosas que ni yo misma creía que sería capaz”.

También ha mencionado a su marido, Lorenzo Remohi, por apoyarle durante este proceso: “Verdaderamente me tiene aguantar siempre cantando en casa. Ay madre... no me puedo creer que esto esté pasando”.

Así suena Glowfilter

La canción es todo un regalo para los fans de la influencer. De hecho, empieza con la voz de Lorenzo diciéndole: “Marta, hoy sí que vas a cantar”. Ella, de forma natural, le responde: “Gordi, no, que me muero de la vergüenza”.

Marta ha apostado por un tema cargado de producción muy actual. Los sintetizadores son los protagonistas de la canción. Con un estribillo pegadizo, Marta no lo hace nada mal. “Ven aquí, ven aquí, pégate junto a mí. No puedo más con esa cara y tú con tú Glowfilter me matas, me sobran las palabras y cuando em miras, el cora se me para”, dice en el estribillo. Una canción que apenas dura dos minutos, pero que no podrás quitarte de la cabeza.

María Pombo y sus amigas reaccionan

Lorenzo ha compartido en su cuenta de Instagram cómo han reaccionado sus amigos y amigas al single. En el vídeo vemos a María Pombo, Marta Pombo, Pablo Catellano, María de Jaime y el resto de la crew escuchando la canción. Al principio piensan que es una broma, pero luego se ponen a bailar y a disfrutar del tema.

“¿Es un tema de Aitana?” o “¿Es broma?”, son solo algunos de los comentarios que se pueden escuchar en el vídeo.

Tendremos que esperar para ver si Marta se anima a lanzar más canciones o su carrera musical se acaba aquí.