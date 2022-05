Concentración de influencers en la boda de Marta Lozano: Dulceida, María Pombo, Laura Escanes o Matamoros

Marta Lozano y Lorenzo Remohi se han casado este fin de semana y su boda será una de las más recordadas del año. La influencer y el odontólogo se han dado el ‘sí, quiero’ en Jávea rodeados de familiares y amigos. Pocas veces se ha visto tana concentración de influencers en un evento íntimo.

Compartieron su felicidad con personas que acumulan millones de seguidores en redes sociales. Desde Laura Escanes junto a Risto Mejide, pasando por Dulceida, María Pombo o Laura Matamoros.

La novia lució hermosa y lució hasta tres vestidos distintos, todos, obra de Lorenzo Caprile. El más romántico para la iglesia con una larga cola de varios metros de longitud. Luego llegaron las plumas o los cortes mini.

Como buena influencer, Mata Lozano cuidó todos los detalles de su enlace. Todos los invitados se encontraron en su mesa con un detalle personalizado que incluía una carta, un pañuelo con las iniciales bordadas del invitado y unos regalos de Dior.

Palabras emotivas

Muchas de sus invitados no dudaron en compartir en sus redes el contenido de esas cartas tan emotivas. “No quiero que pase esta noche sin decirte lo mucho que te admiro. Eres un ejemplo, pero no solo como profesional sino como persona. Y quiero que sepas algo, mola infinito lo que dejas ver de ti al mundo, pero en directo vales muchísimo más. No lo olvides nunca. Gracias por estar siempre a mi lado. ¡Te quiero infinito!", ponía en la de María Pombo.

Su marido, Pablo Castellano, también tenía unas palabras: “Lo que más me enamora de ti es que detrás de ese imponente guaperas hay un osito cariñoso que solo quiere cosquillas".

Su hermana, Marta Pombo, que acudió luciendo pancita de embarazada, tuvo un chupete y babero bordados con el nombre de su futuro bebé y más palabras bonitas: “Mi Marti, siempre tan buena y tan alegre. Eres una cosa que me enseñaste hace ya mucho tiempo: una persona vitamina. De esas que te alegran cuando estas cerca. Y esa pequeña princesa que tienes en tu interior no sabe la suerte que tiene de tener a una mamá como tú. ¡Gracias por estar hoy las dos aquí!".

También hemos conocido el contenido de la carta que recibió Laura Matamoros, que no comenta el concurso de su padre en Supervivientes, pero no duda en dar visibilidad a la boda de su amiga.

“Mi Lauri, ¡no sabes cuánto te queremos! Nos hace muy felices que hoy estés aquí con nosotros. Quiero que sepas que una de las cosas que más me fascinan de ti es lo buena persona que eres y creo verdaderamente que te mereces que te pasen muchas cosas buenas. Estoy segura de que lo mejor para ti aún está por llegar", recibió de la novia.

Laura Escanes reconoció que no había podido evitar las lágrimas al leer su carta: “Mi Lauri, qué suerte que formes parte de mi vida. Verdaderamente si algo me llevo de dedicarnos a esta profesión, es conocer a gente tan bonita como lo eres tú. Estás llena de talento, amiga. ¡Te quiero infinito!".

Sin duda, una velada que costará olvidar tanto a novios como a invitados. Hubo hasta hinchables como en las fiestas infantiles.