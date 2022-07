Ariana Grande reaparece rubia y junto a sus compositores de confianza: ¿viene nueva música?

Ariana Grande lleva más de una década delante de las cámaras. La estadounidense es una de las grandes estrellas del momento, siendo una de las cantantes más escuchadas y queridas de la industria musical. ¡Y no nos extraña! Tiene una voz que parece sacada de otro planeta. ¡Menudos agudos tiene!

Pero Ariana comenzó su carrera como actriz. De hecho, desde pequeñita ha protagonizado musicales. Fue en 2010 cuando, con tan solo 16 años, cuando su rostro empezó a ser conocido a nivel mundial gracias a la serie de Nickelodeon Victorious. Su carisma caló tanto en la audiencia que los productores decidieron hacer un spin off de su personaje: Sam y Cat.

Teniendo una de las voces más prestigiosas de la industria y un pasado como actriz, no nos extraña que la joven sea una de las protagonistas de la adaptación cinematográfica del musical Wicked. Hace unos meses se confirmó que Ariana Grande daría vida a Glinda en la película que prepara Jon M. Chu.

Pues bien, parece que el rodaje de la película ya ha comenzado y Ariana Grande ha tenido que cambiar de look para meterse en el papel de la famosa hada. De este modo, en una de las últimas fotos que ha compartido la estrella en su cuenta de Instagram la hemos podido ver con su característica coleta XXL con un nuevo color: rubio platino.

Es verdad que en 2018, cuando la cantante se encontraba promocionando el álbum Sweetener, decidió sorprender a sus seguidores y seguidoras con el pelo de este color. Y lo cierto es que le quedaba de maravilla.

Ariana Grande en Instagram / Instagram

Rodeada de músicos de confianza

Otra cosa que ha llamado la atención de sus fans es que Ariana Grande aparece con dos de sus músicos de confianza. La joven está entre Ilya Salmanzadeh y Savan Kotecha. Se trata de dos de sus compositores de confianza. De hecho, ambos han participado en casi todos sus dicos. Han estado en My Everything, Dangerous Woman, Sweetner y Thank U, Next.

De este modo, tenemos motivos para pensar que Ariana Grande puede estar trabajando en nueva música. Quizá el rodaje de Wicked le está inspirando y ha decidido preparar nuevas canciones de cara a los próximos meses. Una noticia que sería muy celebrada entre su público.