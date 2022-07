Alfred García comparte el proceso de creación de su último single, '2001', en Tiktok

A menos de 48 horas para que volvamos a tener sobre la mesa nueva música de Alfred García, el cantante catalán se encuentra totalmente inmerso en la promoción del que será su nuevo sencillo, 2001, una canción muy especial de la que ya conocemos la portada y un primer adelanto de su videoclip, que ha sido realizado a partir de grabaciones caseras de su padre a lo largo de los años y editado por él mismo.

Además, Alfred ha querido introducirse en el mundo de Tiktok por la puerta grande. Dadas las altas posibilidades de promoción que ofrece la plataforma para dar a conocer su música y establecer un contacto más directo y continuo con los fans, el catalán decidía abrirse un perfil oficial en el que ya nos ha dejado más de una sorpresa en las 24 horas que tiene de vida.

¿Cómo se creó su último single?

Y es que el ex concursante de Operación Triunfo 2017 nos ha regalado el proceso de making off en la producción de 2001, que partía de una nota de voz del cantante con la que empezaba, junto a su equipo, a montar la melodía de la canción, añadir instrumentos (batería, piano, guitarras, etc.) y cantar las primeras estrofas de este nuevo single. Un sonido muy característico que será el leimotiv de este tema.

Toda una experiencia que deja ver a sus fans el proceso de creación de una canción, aún muy desconocido para el público en general. Además, en un nuevo vídeo publicado hace tan solo unas horas, Alfred se lanzaba a cantar parte del estribillo en su versión acústica, que adelanta grandes toques de nostalgia acompañados de la voz única del catalán.

Después de 9 meses sin escuchar música nueva de Alfred García, tras el lanzamiento a finales de octubre de 2021 de su segundo disco 1997, ¿nos encontramos ahora ante el comienzo de una nueva era del cantante? ¿Es 2001 el primer adelanto de un tercer trabajo discográfico que verá la luz a lo largo de este año? Solo el tiempo puede darnos las respuestas a estas preguntas, pero lo que tenemos claro es que 2001 apunta a convertirse en una de las canciones más personales del artista, un verdadero caramelito para sus fans.