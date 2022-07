Shania Twain llega a Netflix con ‘Not Just A Girl’, un documental sobre su vida

Shania Twain vuelve a estar de actualidad, aunque en mayor o menor medida, nunca deja de estarlo. Después de actuar con Harry Styles en Coachella el pasado mes de abril, la cantante del clásico Man! I feel like a Woman saltará a la pequeña gran pantalla con un documental sobre su vida titulado Not Just A Girl (No sólo una chica).

De acuerdo con Billboard, dicha pieza audiovisual narrará cómo fue su infancia en Timmins, Ontario y, junto a ella, realizaremos el viaje que hizo hasta convertirse en una de las artistas más exitosas de todos los tiempos.

"Arriesgarse a la hora de tomar decisiones puede dar miedo... Debes ser valiente", declara la cantante al comienzo del trailer, que se ha estrenado recientemente.

El documental hará un seguimiento desde la firma de su primer contrato discográfico, pasando por la revolución que supuso su álbum debut The Woman In Me, hasta sus logros más laureados, entre los que se encuentra conseguir tres discos de diamante consecutivos y realizar su proyecto insignia Come On Over, con el que Shania Twain se consolidó como un fenómeno global vendiendo más de 20 millones de unidades hasta la fecha.

Tráiler de 'Not Just A Girl', el documental de Netflix sobre Shania Twain

El largometraje también se adentra en su faceta más personal, llegando a mostrar cómo fue la ruputura de su matrimonio con el productor Robert 'Mutt' Lange, la lucha por volver a recuperar su voz y conectar a los fans con el presente a través de la grabación de su sexto y próximo álbum.

Además de todo esto, artistas como Diplo, Lionel Richie, Avril Lavigne, Orville Peck o Kelsei Ballerini aparecerán para dar su testimonio sobre la cantante. "Fue la primera que abrio la puerta de golpe y porrazo y experimentó con diferentes géneros musicales", indica Richie en una de sus intervenciones.

Not Just A Girl, dirigido por Joss Crowley y producido por Mercury Studios, llegará a Netflix el próximo 26 de julio y, bajo el mismo título, la artista canadiense lanzará un disco recopilatorio con sus grandes éxitos (The Highlights).