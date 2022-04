Coachella 2022: Harry Styles estrena dos canciones más de su nuevo disco: ‘Boyfriends’ y ‘Late night talking’

El debut de Harry Styles en el festival de Coachella no ha podido tener más ingredientes para convertirse en un auténtico éxito. El británico sorprendió a seguidores y no seguidores con más de una hora y media de show en el que mostró dos nuevos adelantos de lo que será su próximo e inminente disco: Harry's house.

El solista inglés tuvo tiempo para rememorar algunos de los hits de su carrera en solitario pero también de su paso por One Direction como fue el caso de la aplaudidísima y cantadísima What makes you beautiful.

Pero el plato fuerte llegó casi cuando Harry Styles estaba en el tramo final de su directo. Fue entonces cuando presentó 2 de los hits que formarán parte de su tercer disco en solitario que llegará el próximo 20 de mayo.

El músico definió Boyfriends como "un gran jód*** a todos los novios" pero en particular a aquellos que tratan a sus parejas como basura: "Boyfriends / They think you’re so easy / They take you for granted" se pudo escuchar en su letra.

Algo más positiva es Late night talking que, como su propio nombre indica, invita a recordar una de esas noches inolvidables de hablar con el corazón. Un uptempo marca de la casa del inglés. "If you’re feeling down, I just want to make you happier baby (...) We’ve been doing all this late night talking / About anything you want until the morning / Now you’re in my life, I can’t get you off my mind".

A Harry Styles le quedaban décimas de segundo para echarse al público estadounidense en el bolsillo. Un momento que sucedió cuando subía al escenario Shania Twain para compartir micrófono con el británico para versionar Man, I feel like a woman entre otros hits de la solista country-pop.

Con estas 2 son ya 3 las canciones que conocemos del nuevo álbum de estudio de Harry Styles que comenzó presentándolo con As it was. Tres temas que son una cuarta parte del disco esperado y anunciado y en el que Harry ahonda en los condicionantes que le hacen más humano como los estragos que la fama puede causar sobre la salud mental de un artista. Kid Harpoon, Tyler Johnson y Harry Styles están detrás de la composición de la letra de Boyfriends y Late Night Talking