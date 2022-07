Rauw Alejandro y Tainy se unen en la canción SCI FI

Rauw Alejandro se ha convertido en uno de los artistas más queridos del momento. Tras triunfar el verano pasado con Todo de ti, el puertorriqueño está repitiendo este éxito con Te Felicito. Esta vez junto a una de las divas pop más relevantes del siglo XXI: Shakira.

Los dos artistas no dejan de coronar los charts mundiales con este temazo lleno de ritmo. De hecho, en la lista de LOS40 ya ha sonado desde lo más alto. Pero Rauw no para de trabajar. ¡Y no es para menos!

Este mismo julio se cumple un año de su álbum VICE VERSA, ¿y qué mejor manera de celebrarlo que lanzando un tema nuevo?

Tainy cuenta con Rauw Alejandro para SCI FI

Rauw Alejandro se suma a uno de los productores más solicitados de la industria en su próxima canción. Se trata de Tainy. Los dos artistas estarán en la canción SCI FI, tal y como hemos podido saber gracias a sus redes sociales.

Este mismo viernes, 22 de julio, Tainy y Rauw Alejandro sacan la canción. Y tiene toda la pinta de ser un temazo.

Todo apunta a que SCI FI formará parte del segundo álbum de estudio de Tainy. El famoso productor sacó en 2021 Dynasty. Eso sí, no lo hizo solo, sino con Yandel. Ahora el puertorriqueño podría estrenarse en solitario con un LP.

No es, ni mucho menos, la primera vez que estos dos artistas se juntan en una canción. En 2020 sacaron Pensándote, un tema que formó parte del primer álbum de estudio de Rauw: Afrodisiaco.

Sin lugar a dudas, esta unión puede ser un gran éxito. Cabe recordar que Tainy está detrás de algunos de los mayores éxitos de los últimos años. Temas como Callaíta, One Day, Summer Of Love o Agua, son solo algunas de sus canciones. Te suenan todas, ¿eh?

Tendremos que esperar hasta el viernes para poder disfrutar de esta nueva canción junto a Rauw. ¡Tenemos el hype por las nubes!