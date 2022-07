Así es Emma Muscat, la artista que ha colaborado con Blas Cantó en italiano

Blas Cantó sigue creciendo como artista y experimentando como nunca antes. Ahora, el español se ha embarcado en la aventura de cantar en otro idioma, concretamente, el italiano. Después de lanzar El Bueno Acaba Mal y entrar en la Lista de LOS40, el cantante ha estrenado La Stessa Lingua con Emma Muscat, una joven maltesa cantautora y modelo que está desarrollando su carrera en Italia. ¿Pero qué más podemos conocer de esta artista? Aquí van 4 datos sobre ella:

Tiene pasión por el piano

En contacto con la música desde muy pequeña, pronto comenzó a cantar y se especializó en tocar el piano, instrumento al que recurre para componer sus melodías y letras.

Entre sus hitos en la industria podemos encontrar el lanzamiento de un álbum de estudio con canciones navideñas y dos EPs, Moments y el reciente I Am What I Am, así como varios singles, como Without You, Alone, Sangria o I need Somebody, entre otros.

Compagina la música con el modelaje

Emma, además de cantar y bailar, también es modelo. En su perfil de instagram podemos verla posando para marcas de maquillaje y de ropa. Se ha codeado con la mismísima Selena Gómez.

Fue representante de Malta en Eurovision 2022

En 2016 participó en Amici di Maria De Filippi, un talent show italiano donde quedó en cuarto lugar, lo que le dio la opotunidad de firmar un contrato discográfico. Más tarde, participó en conciertos como Isle of MTV 2018 y cantó a duo con Eros Ramazzoti en el recital anual de Joseph Calleja en su Malta natal.

Tras publicar un EP y varios sencillos, esta artista de 20 años decidió probar suerte en Eurovisión. Presentó su canción Out of Sight como candidatura y, ganandose el voto tanto del público como del jurado, fue la elegida de representar a Malta en el certamen de 2022 celebrado en Turín. Sin embargo, lo hizo con su single I Am What I Am, publicado en marzo de este mismo año y el cual pertenece a su segundo EP I Am Emma. Desafortunadamente, Malta no consiguió participar en la final de Eurovisión, quedando en el puesto 16 de la segunda semifinal.

Ya ha colaborado con artistas españoles

A pesar de que su más reciente colaboración de la mano de Blas Cantó está teniendo cierta repercusión mediática tanto en Italia como en España, lo cierto es que Emma ya ha participado en otras canciones con artistas españoles.

Uno de ellos es Álvaro de Luna. Podemos escuchar al andaluz en Meglio di Sera, un tema a tres con Emma Muscat y Astol. Otro featuring que forma parte del historial de esta cantante maltesa es Ciao junto a Twin Melody, las gemelas españolas más famosas de TikTok.