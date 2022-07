De Pablo Alborán a Ana Fernández : las celebrities celebran el Día Mundial del Perro con fotos tiernísimas

El perro lleva siglos siendo el mejor amigo del hombre y no es de extrañar que en 2004 se tomase, a nivel internacional, la determinación de dedicarles un día al año para agradecerles todo el cariño que nos dan y su papel clave en nuestras vidas. Desde entonces, tal día como hoy, el 21 de julio, se celebra el Día Mundial del Perro, una fecha que aquellos que comparten la vida con una mascota perruna no pasan por alto y que desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha aprovechado tradicionalmente para pedir a toda la sociedad que acoja y cuide a estos animales, pues se calcula que un 70% de la población de perros de todo el mundo no tienen hogar.

Precisamente bajo este paraguas decenas de miles de ciudadanos están inundando este jueves las redes sociales con las fotografías de sus perros, y a ellos se ha sumado alguna que otra celebritie española como el cantante Pablo Alborán, la cantante y compositora Brisa Fenoy, la presentadora y escritora Sandra Barneda, la actriz Ana Fernández, el conocido intérprete Fernando Tejero, la exparticipante de La isla de las tentaciones, Lola y la influencer y modelo Jessica Goicoechea.

Todos ellos, declarados públicamente amantes de los animales en general y de los perros en particular, han querido aprovechar la efeméride de este Día Mundial del Perro para compartir con sus seguidores fotografías y vídeos de sus mascotas y, con un mensaje incluído o sin él, tratar de contagiar a sus seguidores el amor que sienten por la raza perruna y, en el caso de Fernando Tejero, pedir que se acabe con la lactra que supone el maltrato animal.

¡Aquí os dejamos las fotos que han compartido y que son tiernísimas!

Las fotos de sus perros que han compartido hoy las celebrities. / Instagram

Además, aunque no haya sido con motivo del Día Mundial del Perro, no podíamos no incluir a la influencer más internacional del mundo del beauty. La italiana Chiara Ferragni está celebrando este 21 de junio el cumpleaños de su mascota y, como es costumbre para ella, no ha querido dejar de postear varias fotos y vídeos en el que se puede ver cómo ella y sus hijos han compartido este momento tan especial con Matilda, su perrita de 12 años.

