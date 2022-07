El gran shock de Madonna cuando una amiga traidora ‘subastó’ su romance con Tupac Shakur

Los "efectos del racismo" dieron al traste con el romance de Madonna y Tupac Shakur. El rapero sentía que su relación con "una mujer mayor blanca" defraudaría "a la mitad de la gente que me hizo ser lo que soy". De esta manera, el cantante de gansta rap exponía los motivos por los que había roto su historia de amor con la 'ambición rubia'. Y así lo escribió en tres folios que metió en un sobre y envió a quien había sido su novia. Cuando Madonna leyó en la prensa que esa carta, junto a otros muchos objetos personales, se iban a subastar, se quedó estupefacta. Alguien a quien había considerado una buena amiga había acumulado un buen botín de objetos personales y estaba violando su privacidad, subastándolos. "¿Desde cuando es un pecado ganar dinero?", dijo la traidora.

"Me quedé en shock"

Un día, mientras hojeaba la prensa, Madonna se enteró de algo que la dejó conmocionada. Sus cosas, sus objetos "extremadamente personales", se iban a subastar: un cepillo (con hebras de su pelo), ropa interior usada, un par de medias (regalo de un viejo amor), fotos y negativos de ella bailando con 'strippers' masculinos en una fiesta de despedida de soltera o cintas de cassette con grabaciones inéditas. Había también correspondencia privada. Numerosas cartas, incluida una (dirigida a 'J') en la que la cantante escribía: "Es inequívocamente frustrante leer que Whitney Houston tiene la carrera musical que yo desearía tener y que Sharon Stone tiene la carrera cinematográfica que yo nunca tendré. No porque yo quiera ser esas mujeres – antes moriría – sino porque son terriblemente mediocres".

¿Desde cuando es un pecado ganar dinero?", dijo la traidora

Entre esas cartas íntimas, había una muy especial. Una que le había enviado Tupac Shakur desde la cárcel: "Me quedé en shock cuando supe que la subasta incluía la carta de Tupac, no tenía ni idea de que ya no la tenía. Nunca he vendido, regalado o trasferido esa carta". Ambos habían mantenido una breve relación sentimental después de conocerse en 1993, en una entrega de premios en Los Ángeles. Aunque el romance salió a la luz algún tiempo después, apenas se conocían los detalles… tampoco se sabía que el rapero había roto con Madonna porque era "una mujer mayor blanca".

El romance de un "hombre joven negro" y "una mujer mayor blanca"

Ahora, esa parte de la intimidad de Ciccone se iba a subastar. Entre el 19 y el 28 de Julio de 2017 estaba prevista la venta al mejor postor de esos tres folios escritos a mano por el que fue uno de los raperos más influyentes de todos los tiempos. La misiva está fechada en enero de 1995, cuando Tupac cumplía condena por agresión sexual en la prisión de Clinton Correctional Facility, en Nueva York. Empezaba así: "M, he esperado mucho tiempo hasta que finalmente te escribo, principalmente porque me costó encontrar todas las respuestas, así que no quisiera dejar ninguna duda sin resolver". 2Pac explicaba las razones por las que había terminado su romance el año anterior: "Con el riesgo de sonar demasiado dramático, los efectos del racismo dificultan a un hombre joven negro mostrar afecto adecuadamente a una mujer mayor blanca. ¿Puedes entenderlo?".

Raquel Welch, Madonna y Tupac Shakur, fotografiados en 1994 una fiesta de una revista en Nueva York. / Patrick McMullan/Patrick McMullan via Getty Images

El neoyorkino añadía: "Para ti, ser vista con un hombre negro no supone ningún peligro para tu carrera. Es más, te haría parecer como una mujer abierta e interesante. Pero para mí, al menos bajo mi punto de vista, es como si estuviera defraudando a la mitad de la gente que me hizo ser lo que soy. Nunca quise hacerte daño”. Un año y medio después de escribir la carta, Tupac Shakur fue asesinado. Murió tiroteado en Las Vegas, cuando el vehículo en el que viajaba paró en un semáforo. Tenía 25 años.

"¿Desde cuando es un pecado ganar dinero?"

Todos esos recuerdos de Madge eran extraordinariamente privados. ¿Quién los tenía en su poder? ¿Cómo los había conseguido?. La respuesta estaba en Darlene Lutz, la mujer que había sido su amiga y asesora de arte entre 1981 y 2003. Según la artista, Lutz era "una invitada habitual" a sus casas e incluso la ayudó a hacer la mudanza de su residencia en Miami o de su apartamento neoyorkino. Al parecer, algunas de sus pertenencias terminaron en el trastero de Darlene cuando ésta la ayudó a vender sus propiedades.

Las dos amigas tuvieron un desencuentro en 2004 y los lazos de amistad se rompieron. Lo que no sabía entonces la cantante era que la marchante de arte había estado acumulando toda una colección de objetos personales por los que pretendía sacar una buena tajada. "¿Por qué no debería ganar dinero con esto?" dijo en una entrevista con Artnet. "¿Desde cuando es un pecado ganar dinero?".

Darlene Lutz, la mujer que había sido su amiga y asesora de arte entre 1981 y 2003, tuvo una desavenencia con ella y decidió vender algunos objetos personales de la diva

"Es indignante que mi ADN pueda ponerse a la venta"

Madonna solicitó una orden judicial urgente para que la subasta no se celebrara. En los documentos judiciales alegaba que Lutz había “traicionado mi confianza en un escandaloso intento de hacerse con mis posesiones sin mi conocimiento o consentimiento". La cantante manifestó: "yo soy la propietaria de estas cosas y ella me las ha robado y no tiene derecho a venderlas". Y añadió que el estatus de 'celebridad' "no soslaya mi derecho a mantener mi privacidad, incluido el respeto a objetos sumamente privados. Entiendo que mi ADN podría ser extraído de un pequeño mechón de pelo. Es indignante y ofensivo que mi ADN pueda ponerse a la venta en una subasta".

El rapero Tupac Shakur, durante un show en Chicago, Illinois, dos años antes de fallecer. / Raymond Boyd/Michael Ochs Archives/Getty Images

Madonna consiguió que un jurado norteamericano detuviera la subasta en julio de 2017, pero se abrió un largo proceso judicial. Dos años después la justicia dio la razón a Darlene y dio luz verde a la celebración de la puja. Un tribunal del estado de Nueva York determinó que el propietario tiene hasta tres años para solicitar su devolución, periodo que ya había caducado. El 17 de Julio de 2019, la compañía Gotta Have Rock and Roll incluyó en el Lote nº 2 la carta manuscrita de Tupac Shakur por una puja inicial mínima de 100.000 dólares.