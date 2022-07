Canciones del verano ochenteras que suenan a verano (y que son muy distintas a las de ahora)

La lucha por la canción del verano 2022 no está decidida ni mucho menos. Cada vez son más los artistas que van presentando sus diferentes proyectos musicales y muchos que aún tienen pendiente de hacerlo (como por ejemplo Aitana con Emilia y Ptazeta) para intentar conquistar el trono de este año. Lo que queda claro es que un año más este hit será muy diferente al de otras épocas en la que estos temas sonaban mucho más a verano.

En la variedad está el gusto y no todos los años ha de tener la misma temática, los mismos ritmos o sonar dentro de un mismo género. Tal vez el último caso de canción que sonaba a verano e iba sobre el verano haya podido ser Rayos de sol de Henry Méndez y José de Rico y de eso hace ya una década.

Y si echamos la vista aún más atrás encontraremos un montón de canciones ochenteras en las que la canción del verano olía a verano, sonaba a verano y hasta sabía a verano. Todas tienen su encanto y todas tienen asociadas nuestros recuerdos de esta preciosa época del año. ¿Te acuerdas de...?

Righeira - Vamos a la playa

Este pelotazo llegó directamente desde Italia en el verano de 1983 y aún hoy son muchos los padres que se lo cantan a sus hijxs e hijxs que lo repiten hasta la saciedad en un viaje a la playa. El estribillo no puede ser más pegadizo y sencillo de recordar: "Vamos a la playa oh oh oh oh oh". ¡Y eso que no tenía demasiado que ver con disfrutar del mar!

El dúo revolucionó las pistas de baile de media Europa con esta canción tan simple y tan directa. Y la coreografía estaba a la altura. No nos extrañaría que dentro de unos meses (o alguno de estos años) se vuelva a hacer viral en TikTok. Aquí lo leisteis primero.

Radio Futura - Escuela de calor

Otra de esas canciones que no tiene que ver demasiado con el verano, la playa, las vacaciones, etc pero que unimos inequívocamente al verano. Porque cuando las ciudades arden bajo el sol abrasador a todxs nos pasa por la cabeza la pregunta de quíen fue la feliz idea de abrir una Escuela de calor.

Radio Futura nos dejaron este pelotazo veraniego en 1984 conscientes de que su temática la convertiría en un tema atemporal durante generaciones. Los Auserón le pusieron ritmo al calor y nosotrxs encantadxs de sudar bailándola.

Luis Miguel - Cuando calienta el sol

Durante muchos años, la canción del verano no era un hit trepidante lleno de ritmos tropicales, caribeños, latinos o pegadizos. También hubo baladas y medios tiempos que se convirtieron en las favoritas de la gente durante muchos años. Un ejemplo de ello fue Cuando calienta el sol de Luis Miguel.

El documental sobre la vida del cantante mexicano (aunque nacido en Puerto Rico) la dio a conocer a un público de una diferente generación y nosotros la rescatamos también 35 años después para que resuene en las playas de todo el mundo ahora que calienta lo lindo.

The Refrescos - Aquí no hay playa

La canción tiene un trasfondo con cierta mala baba por la rivalidad entre ciudades costeras y la capital de nuestro país. Pero hay que reconocer que es escuchar a alguien del 'interior' decir "aquí no hay playa" y a los de varias generaciones nos sale solo el decir: "vaya vaya".

Canción refrescante, molona, con aire ska y que ha tenido infinitas versiones, una de las últimas de los propios The Refrescos en 2013, casi 25 años después de la original. ¡Viva el verano aunque no haya playa!