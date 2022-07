Ana de Armas habla de su ruptura con Ben Affleck

Los últimos dos años en la vida de Ana de Armas han tenido sus luces y sus sombras en la experiencia vital de la actriz: desde el punto de vista profesional, se encuentra en uno de los momentos más dulces de su carrera, habiendo rodado películas como The Gray Man o Blonde, el biopic en torno a la figura de Marilyn Monroe que se estrenará próximamente en Netflix.

En el plano personal, sin embargo, la actriz hispanocubana ha tenido que hacer frente a la enfermedad de su padre, la ruptura de su relación con Ben Affleck y dejar atrás su residencia en Los Angeles propiciada por un acoso constante de las cámaras de los paparazzi, que la convirtieron a ella y al actor (ahora casado con Jennifer López) en el foco de todas las miradas.

Sobre toda esta relación hablaba Ana de Armas durante una entrevista para la revista Elle en Estados Unidos, de la que es portada, comentando que la persecución de los periodistas que buscaban continuamente imágenes de la pareja fue "una de las razones por las que me marché de Los Angeles".

"No hay salida"

Habiendo pasado siete años de su vida en la ciudad californiana siendo testigo de la relación de los famosos con los periodistas, pudo experimentar en sus propias carnes esta situación cuando empezó su vida junto al cineasta y actor: "Se hizo todo demasiado cuesta arriba. No hay escapatoria. No hay salida. Siempre tienes la sensación de que hay algo que no tienes, que hay algo que falta. Es una ciudad que te vuelve ansiosa", comentaba la actriz, que alcanzó la popularidad en España gracias a su participación en la serie de El Internado, "Me hizo darme cuenta de que no era mi sitio" explicaba para la publicación.

Ahora, Ana de Armas vive en un apartamento de Nueva York con su novio Paul Boukadakis, uno de los jefes ejecutivos de la app de citas Tinder, donde compagina su vida en la Gran Manzana con el rodaje de diferentes producciones, que la han llevado a grabar en ciudades como Praga, Atlanta y diferentes puntos de Francia en los últimos años.

Una entrevista en la que también ha hablado sin tapujos de los papeles que quiere perseguir en este punto de su carrera y en la importancia que le da a la aceptación de papeles de mujeres latinas: "Quiero interpretar a una mujer latina, pero no quiero ponerme una cesta de fruta en la cabeza cada una de las veces".