Leo Rizzi selecciona sus canciones favoritas en una playlist perfecta para disfrutar frente al mar

Leo Rizzi es uno de esos artistas extraordinarios que albergan una gran sensibilidad en todo lo que hacen. Su música es cautivadora y adictiva. Sus versos poco convencionales y cargados de significado. Si escucharle también es un placer para tí, te recomendamos esta playlist confeccionada por el propio Leo con algunas de sus canciones más preciadas.

El artista que nos enamoró a todos en cuanto escuchamos su Amapolas ha recopilado esta lista para sus seguidores y para que los usuarios de LOS40 conozcan un poco más sus fuentes de inspiración. Una playlist perfecta para un atardecer frente al mar, la verdad.

En cuanto a la selección de Leo, está llena de sonidos delicados, de canciones delicatessen, y que refleja también su ascendencia latinoamericana, fruto de su ascendencia urugaya, con nombres como los de los rockeros La Vela Puerca o el aclamado Jorge Drexler.

El propio cantante ibicenco ha reconocido públicamente la complicidad de sus padres con su música desde muy joven, y seguro que fruto de eso son las selecciones de clásicos como Boney M. o Del Shannon en esta playlist.

Nos deleita con nombres populares como los de Ed Sheeran, Michael Kiwanuka o Xoel López, pero nos sorprende descubriéndonos a artistas tan nuevos por aquí como el joven valor del Jpop, Vaundy, el maestro en la mezcla del trap con el corrido mejicano que es Junior H, el cantautor australiano Matt Corby, o las talentosas promesas de Girl in red o Sarah Jaffe con su melancólica mezcla de folk y pop.

Puedes escuchar la Playlist de Leo Rizzi aquí y en nuestra APP, que si aún no tienes, puedes descargar aquí.

Sobre Leo Rizzi

A Leo suelen compararle con artistas tan genuinos como Mick Jagger, Freddie Mercury, Jim Morrison o Steven Tyler. Estilo no le falta y preparación tampoco. Actualmente, combina su faceta de cantante y compositor con la de estudiante de Bellas Artes en Valencia, ciudad en la que reside actualmente.

Leo es una persona inquieta y con un talento especial para la música. Sus padres le regalaron su primera guitarra a los 13 y desde entonces, las notas, la textura de su voz y sus inigualables letras y melodías can conformado el artista que es hoy. Dotado de una extrema sensibilidad, no tiene reparos en reconocer llorar y emocionarse con Her Revolution de Burial o con un concierto de Álex Ubago. Si quieres saber más sobre Leo Rizzi, aquí tienes 40 curiosidades contadas por él mismo.