40 curiosidades de Leo Rizzi por Leo Rizzi

Leo Rizzi es uno de esos nombres que empiezan a sonar con fuerza. Muchos le conocieron gracia a TikTok donde su canción Amapolas tuvo mucha repercusión. Ahora trabaja en lo que será su primer disco y mientras va ganando adeptos con su propuesta que suena diferente.

A él le comparan con Mick Jagger, Freddie Mercury, Jim Morrison o Steven Tyler y es que de estilo va sobrado. Mantiene esa ambigüedad de género a lo Harry Styles y ser estudiante de Bellas Artes se ve reflejado en su forma de hacer las cosas con una sensibilidad artística que va más allá de la música.

Pero él no es extranjero sino español. Nació en Ibiza, se fue de niño a Uruguay, país con el que se siente muy conectado, aunque ahora vive en Valencia donde continua su carrera universitaria.

Va a tener que empezar a encontrar la manera de compaginarlo con la música que cada vez requiere más su presencia. Su cara y su voz son difíciles de olvidar, ahora vamos a conocerle un poco más.

1. Tu habilidad aparte de la música

No lo sé, la verdad, podría ser la escultura, por ejemplo. Ahora estoy descubriendo como el tema más instalativo que es con medios digitales.

2. El primer tatuaje que te has hecho o harías

El primero es el ‘self care’, una frasecilla chiquita, era como ‘me tiro a la piscina, pero meto el dedo realmente’.

3. La última canción que te hizo llorar

Una de Burial que se llama Her Revolution que me emocionó no hasta el punto de llorar, pero…

4. Un artista al que admires por su imagen

Uauuu, te diría Mick Jagger, la estética, los looks que tiene, en general.

5. La prenda de ropa a la que tienes más cariño

Yo diría que mi chaqueta vaquera, le tengo un cariño especial. Es como que te la pones y te viste, aunque vayas con chándal, te pones la chaqueta vaquera y es como ‘vale, ya estoy’.

6. El mejor consejo que te han dado

Bua, mi padre me ha dado un montón, sobre todo, el tener paciencia en cuanto a las cosas de la música, por ejemplo, en las carreras en general. No es importante llegar ya sino tomárselo con calma, vivir el presente y construir poco a poco.

7. La borrachera más vergonzosa

La pasé en Urugay cuando volví. Fue como que me desinhibí demasiado y la lie un poco.

8. El regalo más especial que te han hecho

Mi primera guitarra. Mis padres con 13 años me compraron mi primera guitarra y, de hecho, la conservo hasta hoy en día y la tengo que cambiar ya, ya está mayor.

9. Una tradición de Uruguay que eches de menos

Te diría que las tortas fritas, es como que cuando llueve, comes tortas fritas que es algo super grasiento y super malo para la salud, es como muy tradicional y te trae a casa, el olor a las tortas fritas.

10. Tu joya más preciada

Un anillo que me regalaron mis padres.

11. Tu primera escultura

Fue un busto de barro. Una cabeza que era de barro y me costó un montón. Tenías que hacerlo en un tiempo limitado y te exigía un montón. La profesora era super cañera. Tenías que hacer una cruz primero, luego, poco a poco las paredes. Me metí a full y dije ‘yo la acabo’. No hablé con nadie, que la gente se ponía a hablar y al final me relajé y el acabado era super importante y yo como la hice super rápido no me quedó la piel lisa. Y la profesora me miró y me dijo, ‘¿tiene acné o algo?’. Qué cabrona, estaba super guapa, estaba muy bien hecha, era la mejor. No la guardo porque creí que la iban a romper y le pegué una patada para un vídeo, me quedó guay, en cámara lenta. Luego me enteré que todo el mundo la guardaba.

12. El capricho que te gustaría darte

Una buena guitarra vintage.

13. La persona que inspiró tu primera canción

No sabría decir, pero sería una novia que tuve.

14. La serie de televisión a la que te hubiera gustado poner música

Midnight Gospel, que es una de Netflix que es así como muy esotérica y habla de temas así.

15. El concierto que más has disfrutado como espectador

Te diría que uno de Álex Ubago que fui en Uruguay y tenía como 10 años. Fui solo, con mi novia de ese momento, la que me inspiró la primera canción y fue muy especial porque realmente descubrí que detrás de la música había como alguien. Nunca había visto a los famosos en persona.

16. La flor que más veces has regalado

La margarita.

17. Le película en la que te hubiera gustado ser el protagonista

Va a sonar friki, pero SpiderMan, mi película favorita cuando era pequeño.

18. Un sueño por cumplir en la música

Tocar para mucha gente yo creo que es un sueño que todos tenemos como artistas. Sería tocar en un escenario, tocar en el estadio de Urugay sería brutal.

19. Una pesadilla recurrente

Que llego tarde, es horrible. Es como que me despierto hasta una hora antes creyendo que llego tarde, es horrible.

20. Un artista español al que admires

Admiro ahora mismo a Sen Senra, que es como compañero, pero admiro lo que hace.

21. Lo mejor de la vida universitaria

Te diría que salir los jueves y los viernes, pero yo creo que lo que estoy gozando de la universidad es que es como un mundo aparte de lo que yo creía que iba a ser una carrera. Descubrir tanto personas como mundos diferentes.

22. La conexión más fuerte que has sentido

Con Urugay, mantengo una fuerte conexión con el país, con la gente.

23. Algo que te de alergia

Los gatos, me dan un montón de alergia y mi hermana adoptó uno y me jodió vivo. Fue como ‘¿qué haces? ¿no te preocupas por mí?’.

24. Lo mejor de la generación Z

Creo que es una generación que es capaz de normalizar muchos tabúes y es muy interesante a niel social y hace que evolucionemos antes, yo creo. Es como que se habla de todo.

25. El mejor truco para un buen selfie

La iluminación. Un buen sol en la cara y el ángulo un poco desde arriba.

26. Tu descubrimiento en TikTok

No sabría decir. El ASMR como tal. No sabía que podía haber gente haciendo eso, pero sí. Es extraño, pero sí que da gusto cuando cortas jabones es como brutal.

27. El tipo de comida al que mejor no invitarte

Carne roja, porque no como. Soy vegetariano.

28. Un objeto que te defina de tu casa

Podría decir el piano que me comprado último, que le ha costado llegar, pero está ahí y creo que me representa.

29. Un artista plástico que te impresione

Boticelli es brutal, es super estético.

30. La casa de tus sueños

Yo diría que es como futurista. La gente no lo entiende y dice ‘esto es feo’, pero a mí me gustan las casas blancas, con mucho cristal, enfrente del mar.

31. Un lugar en el que perderse

La selva amazónica debe ser brutal.

32. Un mantra que te funcione

‘Como tiene que estar’. Es una de mis canciones, pero la frase esa es como que la sigo un montón.

33. La mayor decepción que te has llevado

Con personas, pero no sé. Como todos igual, las películas cuando te das cuenta que están hechas con chroma. Yo creía que estaban ahí, en el castillo, con dragones.

34. Lo primero que te llama la atención de una persona

Que sea atenta y que sea empática.

35. Una lectura obligada

Conversaciones con Dios. No es religioso, pero es super interesante a nivel filosofía de vida y espiritualidad y es brutal.

36. La app que nos sorprendería saber que tienes descargada

Una que es un poco friki, pero tiene una explicación, es Mid App. Es interesante como si fuera Tinder pero para hacer cosas como hacer deporte en el río. A veces te encuentras cosas raras, pero casi siempre es para hacer actividades que igual un día no puedes quedar con alguien porque no puede y te metes ahí para ver si hay algo.

37. Tu programa de televisión favorito

No veo la tele, yo diría que es Netflix, solo veo series.

38. Una persona con la que colaborar

Pues mira, hablando antes de las referencias, sería guay colaborar con Sen Senra.

39. Un recuerdo familiar

Cuando dejamos la casa de Urugay, la última. Fue más triste… pero bueno, nos unió.

40. Una reivindicación que siempre tengas presente

Yo creo que la reivindicación más grande es la empatía en todos los terrenos con lo que estamos viviendo hoy, ya sea en machismo, homofobia, todo esto, tiene un principio que es la empatía y el poder reflexionar como unidad, sentir que somos unidad y no personas separadas. Yo creo que esa es la enseñanza más grande que he podido tener.