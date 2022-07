Duki vuelve al trap con ‘GIVENCHY’, su nuevo single: ¡Mira el vídeo!

La escena urbana está de enhorabuena: Duki ha vuelto. Lo ha hecho estrenando disco, videoclip y single. Todo en la misma noche.

El argentino ha publicado la continuación de Temporada de Reggaetón: Temporada de Reggaetón 2, que viene cargadito de barras y cuenta con cuatro colaboraciones de altura: Mora, De La Ghetto y Quevedo, y Emilia.

Con este lanzamiento, el artista concluye una etapa. Las razones que nos llevan a pensar esto son tres: en primer lugar, también ha lanzado GIVENCHY como sencillo, que, curiosamente es la última canción que completa su reciente proyecto. En segundo lugar, ayer mismo anunciaba por Instagrama que "El Duko vuelve al trap". Y, por último, al final de este nuevo tema dice, literalmente: "Espero que hayan disfrutado de Temporada de Reggaetón. Temporada de diablos coming soon". Parece bastante claro.

En menos de 24 horas, el videoclip es #2 en Tendencias de YouTubbe y suma ya 3 millones de visualizaciones. No hay duda que esta canción, producida por Foreign Teck, apunta a ser una de las grandes bombas del verano. En poco tiempo, el trapero se ha convertido en uno de los líderes del movimiento en Argentina.

Duki ha demostrado no tener miedo ni a mezclar ni a experimentar con diferentes géneros musicales, y a sentirse cómodo en cada uno de ellos, aunque no sea un trabajo sencillo y no todos puedan hacerlo.

Tracklist de Temporada de Reggatón 2

Amor Bipolar, feat. Mora

Celosa

Perreo Bendito

Si Quieren frontear, feat. De La Guetto y Quevedo

Esto Recién Empieza, feat. Emilia

Antes de Perderte

"La Vuelta"

GIVENCHY

Gira 'Desde el Fin de Mundo' por España

Duki tendrá dos citas en nuestro país el año que viene con su gira 'Desde el Fin del Mundo' y actuará en dos de los recintos más importantes que tenemos. Toma nota: el 24 de febrero en el Wizink Center de Madrid y el 3 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

