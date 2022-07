El vídeo más duro de Jennifer Lara (‘Mujeres y Hombres’), entregando a su hija a al padre

El pasado mes de marzo, Jennifer Lara denunciaba en Viva la vida el calvario por el que estaba pasando por la custodia de su hija. La que fuera tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa se reencontraba con Emma García para hacer un llamamiento público para que le ayudaran.

La cuestión es que, al separarse del padre de su hija, firmó un convenio regulador de visitas, sin saber las condiciones que estaba aceptando: "No pensaba que la persona a la que quería, me haría algo así". Lo que firmó es que si salía de Valladolid la custodia al completo quedaba en manos del padre.

Ella se marchó con su hija por trabajo y el padre la levó a juicio. "En el juicio no me dejaron ni hablar, me dijeron que aquello no era un plató de televisión y que qué estudios tenía", relató entre lágrimas ante el asombro de Emma.

Al parecer, ahora la justicia le ha dado la razón al padre y debía entregársela. Momento que ha quedado grabado y que ha querido compartir en redes para que quedara patente el dolor que le estaba causando una custodia que no tiene sentido: "Ya que no habéis querido escucharme a mí, escuchadle a ella" dice en el vídeo compartido.

En unas imágenes desgarradoras en las que Jennifer se despide de su hija que no para de llorar y dice entre balbuceos: "No quiero mi papá". Y es que, según indican, "ni siquiera le conoce". Finalmente se ve cómo se la quitan de los brazos, la niña grita y la meten en un coche, con la policía vigilando.

"Mi vida, no sé dónde estás.. pero estoy rezándole a Dios para que estés bien. Para que te cuide y te proteja, eres fuerte mi vida. Mamá va a estar contigo pronto. Te amo", ha publicado la ex tronista con una imagen de la bebé mamando.

El vídeo ha sido compartido por muchísimas caras conocidas, que apoyan a Jennifer. Y es que la ex tronista no ha dejado de compartir todo el horror por el que está pasando, para intentar cambiar legalmente su situación.