Netflix estrena el tráiler de ‘Woodstock 99' Clusterfuck’, su documental sobre el caótico festival

Si pensamos en el Festival de Woodstock, rápidamente lo asociamos a ese sentimiento de unión y amor por la música que inundó a todos los asistentes en el año 1969. Sin embargo, las ediciones siguientes no se caracterizan por esa armonía. Woodstock 99 estuvo marcado por el caos, la violencia y el desorden, y dejó un mal sabor de boca para la posteridad. Se celebró entre el 23 y el 25 de julio en el estado de Nueva York, y contó en su cartel con bandas como Metallica, The Offspring, Korn, Chemical Brothers, Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine y Jamiroquai.

Nombres como estos podrían haber hecho las delicias de los asistentes, pero la gestión del festival hizo que no fuera suficiente. Las temperaturas superaban los 37 grados, los precios de la comida eran abusivos y había muchas entradas falsas, de forma que la seguridad y miembros de la organización no podían sofocar los enfados de los asistentes. La violencia y los disturbios durante las actuaciones de Red Hot Chili Peppers y Limp Bizkit llegaron incluso a provocar incendios dentro del recinto.

Ahora podremos conocer más de cerca todo lo que sucedió en esta jornada histórica con la nueva serie documental que va a estrenar Netflix con motivo de los 30 años de la celebración del festival. Contiene imágenes inéditas como entrevistas con asistentes, personal y artistas. La sinopsis del documental, que se dividirá en tres partes, habla del tono del contenido que podremos ver: "Esta docuserie va detrás de escena para revelar los egos, la codicia y la música que alimentaron tres días de caos total". Estará disponible en la plataforma el próximo 3 de agosto.

Clusterf**k: Woodstock '99 | Official Trailer | Netflix

Para tratar de borrar ese mal sabor de boca por la celebración de esa edición, y continuar con el espíritu de Woodstock original, la organización anunció una nueva celebración en 2019, pero después de meses de controversia, cambios de recintos y cancelaciones de artistas, el evento se canceló por completo.

En un comunicado, Michael Lang, cofundador del Festival de Música y Artes de Woodstock, dijo: "Nos entristece que una serie de contratiempos imprevistos haya hecho imposible organizar el Festival que imaginamos con la gran alineación que habíamos reservado y el compromiso social que esperábamos".

El descontento de esa generación MTV y la forma en la que algunos de los grupos alentaron a los asistentes a provocar el caos en la zona han sido objeto de muchos estudios desde que ocurrió. No es la primera vez que vemos registros audiovisuales de lo que ocurrió en el festival. HBO subió a su plataforma el año pasado un documental que revelaba las carencias y fallos de organización del evento musical.