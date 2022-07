ZZ Top publica ‘Raw’, el último disco con Dusty Hill

Lo que empezó siendo una reunión para hacer un documental sobre la historia, de más de cinco décadas, de la legendaria banda de rock tejana acabó convirtiéndose por cosas del destino en la última herencia musical que nos dejó Dusty Hill antes de su fallecimiento. Raw es el nombre del disco que se convierte en la última grabación del mítico bajista de ZZ Top que moría hace ahora un año.

Al igual que las otras 11 canciones el álbum se grabó en Gruene Hall, un honky tonk (denominación local para el bar de copas con actuaciones en vivo) de Texas. Un local mítico, que data de 1878, que fue elegido para esta especial sesión en directo. Sin grandes escenarios y sonando como el título del disco: crudo.

Inspirado el sonido de los comienzos del trío y cuya vida se relata en el documental nominado al Grammy ZZ Top: That Little Ol’ Band from Texas. Dirigido por Sam Dunn y distribuida por Banger Films, la película ofrece una visión de la historia de la formación clásica de la banda: Billy F Gibbons, Frank Beard y Dusty Hill.

Las 12 pistas de Raw incluyen Certified Blues que se escuchó originalmente en el primer álbum de ZZ Top, así como La Grange, el avance de la banda en 1973 y Tush, Gimme All Your Lovin', Legs y otros eternos éxitos destacados del catálogo de canciones. El álbum capturado durante un día mantuvo todo el proceso simple y directo. Un guiño a los primeros días de la banda. Las canciones de Raw se grabaron en el transcurso de un día con el objetivo de mantener todo el proceso lo más simple y directo posible, un guiño a los primeros días de la banda. El álbum está producido por Billy F Gibbons, con los ingenieros Jake Mann y GL G-Mane Moon y mezclado por Ryan Hewitt.

Gibbons recuerda emocionado esta nueva grabación de ZZ TOP: "...fue, de una manera muy real, un regreso a nuestras raíces. Solo nosotros y la música, sin una audiencia de miles de personas, sin aparatosos montajes de directo, sin horario de escenario, sin presiones. Solo nosotros y la música. En ese momento supimos que esta grabación iba a ser diferente, muy enérgica y especial. ¡Sin duda lo fue!".

El músico ha recordado además otros detalles de cómo fue el proceso de elección de este disco que, a la postre, se ha convertido en la despedida de uno de sus míticos miembros: "El director del documental sugirió que encontráramos una manera de ambientar musicalmente el estilo inicial desde el comienzo de nuestras más de cinco décadas. Se elegió Gruene Hall, el salón de baile más antiguo de Texas, como recinto adecuado para replicar el sonido primigenio de los comienzos de la banda. Cuando llegamos, nos sorprendió ver que todo nuestro equipo había sido transportado allí, así que, mientras las cámaras filmaban, cogimos los instrumentos y comenzamos una jam-session no planificada. Afortunadamente, nuestros ingenieros de escenario estaban grabando todo para capturar los temas que interpretamos. Eso se convirtió, en esencia, en la banda sonora de la película y ahora también es un documento de audio de los inicios de ZZ Top. El director sugirió volver a la sencillez de cuando empezamos a grabar en nuestros primeros discos: la banda en el estudio tocando junta sin más. Estábamos bastante cómodos en la preciosa sala como se escucha en las pistas, con ese nivel de intimidad de marca ZZ Top".

Este es el listado de canciones de Raw