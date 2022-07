Aitana, Emilia y Ptazeta lanzan ‘Quieres’: mira el vídeo y la letra

Desde que Aitana lo anunció en Anda Ya, sus fans se morían de ganas de escuchar Quieres. ¡Y no nos extraña! Se trata de una de las colaboraciones más esperadas de la estrella española. ¿La razón? La catalana ha conseguido juntarse con dos de las artistas del momento: Ptazeta y Emilia. Un trío de reinas perfecto para una canción que ya se postula como uno de los temas del verano. ¡Y eso que sus fans solo conocían el estribillo!

Se trata de un tema pop con tintes urbanos donde cada una de las artistas tiene su momento estrella. La dulzura de Aitana se une al flow de Emilia hasta que irrumpe el poderío de Ptazeta. Es imposible quitarse de la cabeza.

“Dime si me quieres, si quieres algo conmigo, si quieres conmigo puedes, puedes ser más atrevido”, dice Aitana en el estribillo. Ya desde el principio de la canción, la cantante apuesta por una letra muy pegadiza donde habla sobre las dudas del principio de una relación. Ese “me lanzo o no me lanzo” que tantos quebraderos de cabeza dan: “Tengo la curiosidad de saber cómo besas. Y mi marea que siempre de vueltas en mi cabeza”

Además, nos encanta que Emilia haga referencias a esa etapa escolar, donde las relaciones eran más intensas: “No hice la tarea de olvidarte porque siempre fui mala estudiante”. Además, parece que la argentina podría haber hecho una referencia a la película de A través de mi ventana. Y es que el inicio de esta también empieza con una contraseña de WiFi: “Te doy la password pa’ que tú te conectes, me tienes entre la espada y la pared”

Una canción que lleva tres años en la nevera

Durante su entrevista para Anda Ya, Aitana confesó que la canción lleva tiempo en el cajón. Solo estaba esperando el momento perfecto para sacarla:

“Esta canción la tengo desde hace tres años. La hice con Mauricio y Andrés cuando fui a Los Ángeles antes de la pandemia. Nos encantaba y la poníamos en el coche todo el tiempo. Miguel me decía que la tenía que sacar ya, pero no podía porque la notaba muy vacía. Querían que fueran una colaboración, que fuéramos tres chicas. Cuando recibí las partes partes de Emilia y Ptazeta pensé: qué temón”