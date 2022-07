Pole y Oscu, juntos en ‘Tus Besos’, su nuevo tema: ¡Mira el vídeo!

[Intro: Pole.]

Tengo una depresión postvacacional que ni me la creo

(Que ni me lo creo; eh)

Y una sensación de estar tan arriba que me mareo

(Que me mareo)

Porque esta vida es un jaleo

Llego tarde a cada sitio, salgo guapo y vuelvo feo



[Verso 1: Pole.]

Soy amigo del dueño, fumo en el interior (En el interior)

Entro callado y serio, en modo "jugador" (Modo "jugador")

Yo si quieres te enseño, ponte gafas de sol (Póntelo')

Y nos vamos to' lejo' pa' escapar de la presión

[Estribillo: Pole. & Oscu]

Fueron tus besos

Y esa carita que me tiene preso

Ni los foco' ni los excesos

Que me tienen casi en los huesos

Fueron tus besos

Y esa carita que me tiene preso

Ni los foco' ni los excesos

Que me tienen casi en los huesos

Fueron tus besos (Yeah)



[Verso 2: Oscu]

Yo que iba viendo doble y te veo el doble de guapa

Lo que me da la vida a veces también me mata

Esto también te engancharía si un día lo capta'

Noto la adrenalina y las ojera' de lata

"Ahora te jodes y te aguanta'", le digo

Parto el espejo como un desconocido

Me porto mal, le echo la culpa a Cupido

Pero sabés de sobra cómo te miro



[Pre-Estribillo: Oscu & Pole.]

Y tengo en la habitación las valijas del último concierto

(Del último concierto)

Y uno en el checkout de un hotel cualquiera de los del centro

(De los del centro)

Veo cualquier ciudad, ya no sé ni cuál cuando me despierto

(Cuando me despierto)

Miro a cada la'o emparanoia'o porque no te encuentro

[Estribillo: Pole. & Oscu, Oscu]

Fueron tus besos

Y esa carita que me tiene preso (Preso)

Ni los focos ni los excesos

Que me tienen casi en los huesos

Fueron tus besos

Y esa carita que me tiene preso

Ni los focos ni los excesos

Que me tienen casi en los huesos

Fueron tus besos



[Outro]

Y esa carita que me tiene preso

Ni los foco' ni los excesos

Que me tienen casi en los huesos

Fueron tus besos

Y esa carita que me tiene preso

Ni los foco' ni los excesos

Que me tienen casi en los huesos

Fueron tus—