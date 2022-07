Cami lanza ‘ANASTASIA’: su tercer álbum de estudio nacido del nirvana

Cami se ha convertido en una de las estrellas chilenas del momento. La joven se ha labrado un hueco en la industria gracias a su impresionante voz y el poder de las letras de sus canciones. Temas como Odio que no te odio, Querida Rosa o Un millón como tú han conseguido que la artista se consagre como una de las voces del pop latinoamericano.

Este mes de julio, Cami ha estrenado su tercer álbum de estudio: ANASTASIA. Se trata de un álbum donde Cami lleva al oyente a un viaje por los rincones más escondidos de su ser, donde no hay ni barreras ni prejuicios. Lo hace a través de 16 canciones como Perreo pa las nenas, Día de amor, Poca fe o Luna.

Para presentar el álbum, Cami protagonizó un show con miles de personas en el Movistar Arena de Chile. ANASTASIA precede sus dos primeros trabajos: ROSA (2018) y MONSTRUO (2020). Ambos álbumes fueron muy bien recibidos por el público y la crítica.

La propia artista ha descrito este álbum como el despertar de varias partes de sí misma que todavía no conocía, donde la sexología está muy presente:

“ANASTASIA: Es todo un despertar. Todo empezó por mi amor por la musicología y las frecuencias. Somos en gran porcentaje agua y por eso vibramos con muchas cosas. Y esto lo fui estudiando a la par con sexología. Así descubrí un lugar de mucha reflexión y desperté muchos lugares de mí que no conocía. Lo até con mi performance y lírica. La neurociencia me encanta, pero me gusta más el mundo subterráneo de esta, es buen rollo. De ahí viene el concepto que engloba a este nuevo álbum”

Un álbum que nace del nirvana

De hecho, en la portada del álbum podemos ver a la artista protagonizando un precioso desnudo artístico. Una forma de mostrar visualmente que en este nuevo trabajo se queda totalmente desnuda (metafóricamente) ante sus seguidores y seguidoras.

El álbum tiene un toque intimista donde la búsqueda de la paz interior es la protagonista. Una auténtica locura sonora que enamorará a los fans de la chilena. De hecho, tal y como ha revelado la cantante, todo el álbum fue escrito gracias a una revelación. “En el escenario había alcanzado el nirvana (un estado de felicidad supremo), pero quería llevarlo también a otros aspectos de mi vida”, cuenta la artista.

Ha sido entonces cuando la artista ha revelado por qué el disco se llama ANASTASIA: “Fue algo de mucha honestidad para mí y mi meditación me hizo sentir estados de catarsis muy elevadas. Aquí sale el nombre del álbum ANASTASIA que es mi segundo nombre. Fui escribiendo el disco y descubrí que, al final, todo lo bueno que tenía previo tenía caos”