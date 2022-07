Jennifer López: Celebramos su cumpleaños recordando 7 hitos que ha conseguido en su carrera

Jennifer López se ha convertido en toda una referente de la industria musical, del cine y la moda. La artista ha dedicado su vida entera a estas disciplinas que tan bien, y a veces tan mal, la han tratado a lo largo de sus 52 años.

La podemos definir como un icono en estos ámbitos, además de una mujer poderosa y activista que presume de sus orígenes latinos. Su público la conoce como una fiel defensora de sus raíces y de los derechos humanos, algo a lo que quiere darle visibilidad desde que está en el foco mediático.

Por ello, para celebrar este día, queremos recopilar sus grandes hitos y recordar algunos de los momentos más duros que ha tenido que vivir para llegar a la fama.

Selena y el millón de dólares

Los comienzos de Jennifer López fueron difíciles. Estuvo saltando entre diferentes papeles en el mundo del cine en Nueva York y su faceta de bailarina en Los Ángeles. Hay que resaltar que consiguió formar parte del cuerpo de baile de Janet Jackson, participando en su primera gira mundial.

Jennifer López en Selena, 1997 / RICCO TORRES/AFP via Getty Images

La representación que hizo que la actriz consiguiera la fama fue Selena en 1997, una película biográfica que relata la vida de la cantante Selena Quintanilla. Fue gracias a esta producción que J Lo se convirtió en la primera artista latina en ganar un millón de dólares. Además, fue nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz, aunque finalmente no lo ganó.

Su primer éxito

Jennifer López quería más, como ella misma explica, siempre ha buscado poder hacer todo a la vez. Por ello, cuando terminó Selena se lanzó a crear su primer disco y expandir su carrera musical. En 1999 lanzó su primer álbum, On The 6, con el que consiguió el impulso que necesitaba para triunfar en esta industria.

Llegó a posicionarse en la cima de los Billboard Hot 100 con su primer sencillo, If You Had My Love, y vendió casi dos millones de copias. Además, hay que recordar que con Jenny From the Block, un tema que pertenece a su tercer álbum, la artista comenzó a usar el diminutivo con el que todo el mundo la identifica ahora: J Lo.

Récord reproducciones en YouTube

Sus éxitos en la música, desde que publicó su primer disco, no pararon de crecer. Por ello, con su colaboración con Pitbull, On The Floor, consiguió ser la primera mujer en alcanzar quinientos millones de reproducciones en la historia de YouTube.

Actualmente, el videoclip oficial está a punto de conseguir dos billones de visualizaciones. Esto nos recuerda que J Lo es una de las cantantes que más éxito está cosechando en todos los ámbitos en los que trabaja.

Marca de ropa femenina

El cine y la música no son solo los trabajos que ha llevado a cabo Jennifer, sino que también ha querido mostrar su gusto por la moda. Esto lo hizo creando su propia marca de ropa deportiva, que incluía cosméticos y perfumes femeninos.

Gracias a esta empresa, la artista ganó el premio Fashion Icon en los Fashion Awards, lo que le hizo que se convirtiera en un icono de la moda. Un ejemplo de ello es el vestido que llevó a los Premios Grammy del año 2000. Un vestido diseñado por Donatella Versace que se convirtió en una pieza emblemática en la historia de la moda y de la cultura pop.

Jennifer López Premios Grammy 2000 / Steve Granitz Archive/WireImage

Su impacto fue tan grande que el público no paró de buscar en internet imágenes del icónico atuendo. Toda esta locura causó que se creara Google Images, pues en esa época el buscador estaba compuesto de textos. Una historia revolucionaria de un vestido que, a día de hoy, está colgado en el armario de J Lo.

Primera mujer portavoz y defensora de la ONU

Jennifer López siempre se ha posicionado como una clara defensora de los derechos humanos y de las mujeres. Solo hay que ver su documental en Netflix para averiguar que todo su trabajo gira en torno a este objetivo, pues ella misma ha sido protagonista de esta discriminación.

Por esta razón, la Organización de las Naciones Unidas la nombró en 2015 como la primera mujer Portavoz y Defensora de las niñas y las mujeres. Su objetivo es luchar contra la violencia de género y ayudar a las embarazadas o madres jóvenes que padecen carencias económicas.

Protagonista en la Super Bowl

Otro logro profesional y que plasma en su documental fue actuar en la final de la Super Bowl junto a Shakira en 2020. El espectáculo tenía lugar en el tiempo de descanso del partido, que ya se ha convertido en uno de los shows más visto y aplaudido de la historia.

Jennifer Lopez en la Super Bowl / Focus on Sport/Getty Images

La actuación ya es un momento icónico dentro de la industria de la música y ha logrado romper récords de visualizaciones. Además, consiguió ser una representación única de la cultura latina, como quería Jennifer López.

Documental propio

Algunos de estos hitos y logros que ha conseguido cultivar J Lo los podemos ver en primera persona en su documental: Let's Get Loud. En él explican cómo preparó el espectáculo de la Super Bowl, su actuación en la investidura de Biden o cómo empezó su carrera.

Pero no todo es bonito en estas imágenes, ya que el éxito que ha conseguido la latina viene de la mano de muchos problemas y frustraciones que ha tenido que superar. Un ejemplo es el Oscar o el Globo de Oro que no pudo conseguir con Estafadoras del Wall Street, un hecho muy criticado en el film.

La carrera de Jennifer López ha tenido muchas subidas y bajadas, por lo que vamos a recordar qué cosas se le resisten y qué problemas ha tenido a la hora de comenzar su éxito.

Foco mediático en su vida personal

Su vida personal siempre ha sido uno de sus puntos débiles, como ella misma explica. Sus problemas amorosos fueron, en muchas ocasiones, el punto de mira de los periodistas y críticos que no estaban contentos con su trabajo. Un problema que ha ocurrido con muchas mujeres famosas y sus carreras a lo largo de los años, que se convierten en víctimas del machismo.

Esta es una de las cosas por las que J Lo tuvo que pasar cuando su vida estaba en el foco mediático. Pero lejos de sentirse humillada, la artista continuó con su vida y no dejó que las críticas afectasen a su vida íntima.

El Oscar se resiste

Como hemos dicho antes, dentro del documental podemos observar lo que sufrió Jennifer López cuando no consiguió llevarse el Globo de Oro, aunque sí fue nominada. Otro de los premios más criticados es el Oscar, ya que nadie entiende que una actriz como ella aún no posea este premio.

Jennifer López en la gala de los Oscar 2022 / Jason Merritt/Getty Images

Muchas especulaciones dicen que es por su origen latino, otros lo justifican diciendo que no tiene talento ni para la música ni para el cine. A pesar de ello, muchos defienden que sí que se lo merece, sobre todo después de demostrar el gran talento que lleva dentro en la película de Estafadoras del Wall Street.

Lo que si podemos asegurar viendo la carrera de Jennifer López es que ha conseguido lo que muchos artistas desearían. Siempre ha sido una luchadora y defensora de sus creencias que ha alcanzado grandes éxitos a pesar de los inconvenientes, algo que siempre la caracterizará. Por ello, desde aquí, queremos felicitarle estos 52 cumpleaños llenos de éxito y trabajo duro.