Olga Moreno podría no acudir a la final de ‘Supervivientes 2022’ haciendo historia en el formato

No queda nada para que descubramos quién se alza con la victoria en Supervivientes 2022. El próximo jueves, 28 de julio, el famoso programa de Telecinco coronará a su nuevo ganador o ganadora. Marta Peñate, Alejandro Nieto, Nacho Palau e Ignacio de Bornón son los finalistas de esta última edición que, tras casi 100 días en Honduras, vuelven a España.

Aunque solo quedan dos días para la gran final, queda una incógnita casi tan grande como la de quién será el ganador: ¿quién entregará el cheque de los 200.000 euros este año?

Tras que Jorge Javier Vázquez confirmase que ya se encuentra recuperado de las secuelas de la covid y que estaría en la final del reality; Olga Moreno podría haber cambiado de opinión sobre acudir al plató. Y es que la ganadora de la anterior edición, quien tradicionalmente entrega el premio al nuevo ganador, podría no estar en la final.

Parece que la sevillana no quiere coincidir en el programa con Jorge Javier Vázquez. Fue el pripio presentador de Supervivientes: Última hora, Ion Aramendi, quien confirmaría esta noticia. El vasco quiso saber si estaría en la final y la ex de Antonio David Flores respondió con las siguientes palabras: “No lo sé”.

Podría hacer historia en Supervivientes



El presentador insistió en que tenía que estar, ya que había sido la ganadora de la edición anterior. Olga, por su parte, intentó esquivar el asunto. Eso sí, finalmente se explayó un poco más en el tema:

“Me cuesta mucho por sentimientos y cosas que han pasado, que no tienen que ver conmigo, sino que tienen que ver con mi familia. Hay cosas que son complicadas y que todos sabéis. Me encantaría, porque debo mucho a todos los que están aquí detrás, pero me cuesta”.

De este modo, parece que vamos a tener que esperar para saber si finalmente la ex mujer de Antonio Flores acude al plató de Supervivientes para entregar el cheque. Si la sevillana no acude a la final sería la primera vez que un ganador o ganadora de una edición anterior no entrega el premio al sucesor.