Paulo Londra: De Joaqo a Ed Sheeran, estas son las fechas y colaboraciones de sus próximos cuatros temas

Paulo Londra está volviendo a la música por todo lo alto y no quiere que nos olvidemos de él. Su última colaboración vino de la mano de Bizarrap en su Session 23, un éxito que seguimos escuchando a día de hoy. Más tarde lanzó Nublado y Luces, dos temas con la firma Londra que superan los dieciocho millones de reproducciones en YouTube.

Para seguir en lo alto de la ola después del parón en su música, el argentino ha publicado sus próximos cuatro temas con fechas y colaboraciones. Así que marca estos días en tu calendario para que no te pierdas los próximos éxitos del cantante.

“Toc Toc”, ft Timbaland

Este tema vio la luz el pasado 25 de julio junto al productor Timbaland. Con esta canción dio el pistoletazo de salida para esta lista de hits. Como él mismo lo definió, se trata de “un freestyle” exclusivo que ha grabado en Los Ángeles, la ciudad que ha escogido para crear sus nuevos proyectos.

La mala noticia (si no tienes este soporte) es que solo está disponible en Amazon Music, por eso le llama “exclusivo”. Las demás canciones estarán en todas las plataformas digitales para poder disfrutar y bailar con ellas. Solo este tema será original de la plataforma de Amazon, aunque muchos usuarios ya se han encargado de compartirla en redes sociales.

Paulo Londra se ha unido a uno de los productores más importantes del mundo, ya que ha trabajado con cantantes como Jay Z, Drake, Kanye West o Madonna. Grandes artistas de la industria musical a los que se suma el intérprete urbano, que ha vuelto a convertirse en un referente de la música.

Próximos temas

El cantante argentino se ha propuesto sacar cuatro canciones en menos de un mes. En las próximas tres semanas no podremos hablar de otra cosa que no sea su música, sobre todo de sus últimos lanzamientos, que ya podemos definirlos por géneros musicales.

El primer estreno fue el 25 de julio, que vino junto a este calendario perfecto para el verano. El próximo 28 de julio lanzará Cansado junto a Joaqo, un cantante urbano y amigo de Paulo Londra. Él mismo lo ha definido como: “Un trap con mi bro”, para que nos hagamos una idea de cómo será el tema.

El 4 de agosto saldrá Julieta, un single en solitario que tendrá como protagonista los sonidos del reggaetón que tanto nos gustan. “Un reggaetoncito pa mi gente”, ha explico el argentino en su cuenta de Instagram.

Y para terminar estas semanas llenas de música, el próximo 11 de agosto podremos disfrutar de su colaboración con Ed Sheeran. Una Noche de Novela será el segundo single que lanzará junto al pelirrojo después de Nothing on You.

Paulo Londra se ha propuesto hacernos bailar este verano y seguro que lo consigue. De momento, ya podemos ir practicando con Toc Toc y esperar a que pasen los días para escuchar todos estos éxitos que están a punto de ver la luz.