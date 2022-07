‘¡Shazam! La furia de los Dioses’ ya tiene primer tráiler: nuevas amenazas y el cameo de una saga de terror

Se ha hecho de rogar, pero ¡Shazam! La furia de los Dioses ya tiene primer trailer. La ComicCon de San Diego permitió a DC presentar sus novedades, y entre ellas, se encontraba el ansiado vistazo a la secuela de las aventuras del héroe que el mundo vio en 2019.

El éxito de esta primera parte, con Zachary Levi como protagonista -Asher Angel cuando no está utilizando sus poderes-, hizo que enseguida se planteasen continuar su universo. Un universo que, si se atiende al final, se veía que se expandía hacia una posible entrada del héroe a La Liga de la Justicia.

Ahora es complicado que eso se produzca, aunque eso no ha limitado a David F. Sandberg a dirigir uno de los proyectos más famosos del Universo Extendido de DC. Esta vez, Shazam y su familia se tendrán que enfrentar a la amenaza de los dioses, que reclaman el poder que se le ha entregado a un niño para repartir justicia.

El héroe volverá con su particular carisma e inocencia, y por el camino se cruzará con unas enemigas -dragón incluido- que pondrán en jaque la difícil tarea que le encomendaron a Billy Batson. Aunque eso no hará que renuncie a su particular sentido del humor.

El crossover más inesperado

Los diálogos que Shazam tendrá con sus némesis seguirán siendo los de un adolescente cualquiera, manteniendo así la esencia del personaje. Y por ende, no renunciará a ciertas referencias como la saga Fast and Furious para algún gag cómico para los espectadores con más sentido del humor.

Un fotograma del tráiler de '¡Shazam! La Furia de los Dioses'. / YouTube

Aunque no es la única referencia cinematográfica que se esconde en este primer adelanto. Cuando Billy en la forma de Shazam habla con su pediatra, éste le muestra su área de juegos para niños y niñas plagado con juguetes de Wonder Woman, Batman... Y una terrorífica Anabelle.

La siniestra muñeca de Expediente Warren también tiene su hueco en DC, aunque esperamos que no tenga peso en la trama. De ser así, y viendo cómo ha hecho sufrir a los personajes de la franquicia de The Conjuring, Shazam lo pasaría realmente mal.

¡Shazam! La Furia de los Dioses se estrena el 21 de diciembre.