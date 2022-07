Marvel ficha a uno de sus directores más aplaudidos para hacerse cargo de ‘Vengadores: La Dinastía de Kang’

Sin haber procesado aún todo el calendario de Marvel Studios para los próximos años, los fans ya pueden conocer quién se encargará de dirigir la próxima película de Vengadores. Se estrenará en 2025, y el responsable será Daniel Cretton, según ha anunciado un representante de la compañía.

Kevin Feige se ocupó de anunciar la quinta y sexta película de Vengadores en la ComicCon de San Diego, siendo La Dinastía de Kang -The Kang Dinasty oficialmente- y Secret Wars sus respectivos títulos, pero la información se quedó ahí. Y ya se sabe que desde que Marvel ha ido dando más libertad a sus directores para hacer las películas, el trabajo de estos profesionales cada vez es más valorado por el público; sobre todo teniendo en cuenta que ya es una saga que suma más de 25 largometrajes y 7 series originales.

Si James Gunn hizo totalmente suyos a los Guardianes de la Galaxia, Peyton Reed a Ant-Man y Sam Raimi reinventó a Doctor Strange e introdujo los primeros elementos de terror en el MCU, ahora será Cretton el que aporte su particular perspectiva a la Saga Vengadores. Y si te estás preguntando cómo es su manera de trabajar, solo tienes que ver una de las películas de la Fase 4 que también ha dirigido.

Se trata de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, una de las grandes sorpresas del Marvel post-Endgame, que presentó al primer héroe chino de las películas de la factoría. Un título que sorprendió por la inclusión del folclore oriental y su misteriosa conexión con otras películas, además unas escenas de acción y personajes que encandilaron a todos los fans.

La decisión, seguramente, no ha sido fácil. Después de que Joss Whedon pasase con nota la dirección de Vengadores y supiese mantener el ritmo en su secuela -La era de Ultrón-, los hermanos Russo pusieron el broche de oro a la locura de meter a todos los Vengadores hasta la fecha en dos peliculas. Y, a juzgar por haber llegado a conseguir el título de película más taquillera de la historia, lo consiguieron.

Ahora el MCU es aún más grande, por lo que Cretton tendrá la difícil tarea de saber coreografías una reunión a la altura de las circunstancias. Eso sí, lo visto en la primera película de Shang-Chi lo avala de sobra.

Los fans han recibido con sorpresa la noticia, aunque la han aceptado de muy buena gana; pocos esperaban que confiasen en un director que no ha destacado de manera individual, pero se apuesta porque el estilo de Shang-Chi pueda quedar muy bien para una película coral que ya arranca con más ambición que Endgame.

¿Y que pasa con Secret Wars?

Casi de manera consecutiva se estrenará Vengadores: Secret Wars, de la cual aún se desconoce el director. Si la dinastía de Kang promete ser una reunión de lo más numerosa, Secret Wars tiene la difícil tarea de elevar por mil la emoción de Endgame.

Parece que no se baraja el nombre de Cretton, que estará demasiado ocupdo dirigiendo la secuela de Shang-Chi y la serie de Wonder Man -que también confirma la misma fuente-. Los únicos non res que suenan para el puesto son los de los hermanos Russo, que durante la promoción de las dos últimas peliculas estrenadas de Vengadores declararon que sería el único proyecto que les traería de vuelta a Marvel Studios.

Vengadores: La Dinastía de Kang se estrenará el 2 de mayo de 2025.