El disco con el que Madonna se convirtió en Madonna: 39 años de su debut

Lleva décadas ocupando el trono del pop, y no es para menos. Madonna sigue siendo noticia por méritos propios, y es que es uno de los nombres más destacados en las nominaciones a los MTV Video Music Awards que se celebrarán el próximo 28 de agosto. La cantante ha hecho historia siendo la única artista que ha sido nominada en cuatro décadas diferentes. Cuenta con un total de 69 nominaciones.

Ha conseguido esta proeza cuando se cumplen 39 años del lanzamiento de su disco debut, un trabajo que la puso en el mapa como un verdadero icono pop, pero que además fue la culminación de largos meses de esfuerzo por parte de un equipo de productores, músicos, estilistas y fotógrafos. Hay que tener en cuenta que, en 1982, Madonna tenía solo 23 años. Había llegado a Nueva York como una ambiciosa joven que quería, por encima de todo, dedicarse a su pasión: la música. Había trabajado en un Dunkin Donuts, como bailarina y comenzó a grabar demos de canciones para darse a conocer.

En los primeros años de los 80, Madonna estaba desesperada por firmar con una discográfica. Coqueteando con diferentes estilos, usaba cuero negro, decantándose por una dirección más bien rockera. Siempre llevando una cinta de demos, la joven promesa de la música se la ofreció a Mark Kamins, el DJ del club Dancetaria. "Escucha la cinta tranquilamente en casa y si le gusta, la puedes poner mañana por la noche", dijo Madonna. Ahí es donde se incluía Everybody, la primera canción grabada por la artista. Fue todo un éxito.

Mark Kamins la presentó a Seymour Stein, el jefe de Sire Records, una subsidiaria del grupo Warner. Y en abril de 1982, Madonna firmó un contrato con la compañía discográfica para el lanzamiento de su primer single: Everybody. Como anécdota, la artista no aparecía en la portada del disco, y el público creía que estaba escuchando a una cantante negra. Luego vendrían los títulos Burning Up y Physical Attraction, que se hicieron de nuevo especialmente conocidos en Estados Unidos.

El primer disco de Madonna, titulado 'Madonna', fue lanzado en 1983 por Sire Records. / Robert Alexander/Getty Images

Fue en julio de 1983 cuando finalmente se lanzó el primer álbum de Madonna. Estaba compuesto por ocho temas inspirados en el baile. El título Holiday fue lanzado como single y obtuvo el éxito esperado. Francia descubrió a Madonna con este tema, que se convertirá en uno de los títulos más famosos de su carrera. La canción quedó inmortalizada por su interpretación en Top of The Pops, que sirvió como material promocional.

La promoción del disco continúa con Borderline, una canción neodisco ilustrada por un colorido clip. Madonna usa zapatos amarillos con calcetines verdes y sus famosas muñequeras. Este look, creado en colaboración con la estilista Maripol, le ayudó a forjar una fuerte identidad visual en sus inicios. Todas las chicas jóvenes querían parecerse a ella en aquel entonces y rápidamente se convirtió en un icono de moda.

Madonna - Everybody (Official Video)

Fue bastante criticado en su lanzamiento, y la revista Rolling Stone fue especialmente dura con la diva del pop. Se refirieron a su voz con estas palabras: "irritating as hell" (irritante como el infierno). Dos años más tarde fue reeditado con el nombre The First album, y a partir de ese momento fue redescubierto e incluso apreciado por la prensa musical. Hoy es considerado hoy como una referencia en el pop, y en 2008, Entertainment Weekly lo colocó en el puesto 50 en el ranking de los 100 mejores álbumes de los últimos 25 años.

Está certificado cinco veces platino por la Recording Industry Association of America por la venta de cinco millones de copias en los Estados Unidos. A nivel internacional, el álbum ha vendido diez millones de copias. A esto se sumó la recopilación de vídeos musicales que ayudaron a consolidar la popularidad de la cantante y definirla como un modelo a seguir tanto por otras cantantes como por los jóvenes de esa época.