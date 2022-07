Aitana baila en bañador ‘Quieres’ y todos se fijan en lo mismo: “¡Qué guapa está sin maquillaje!”

El pasado viernes, 22 de julio, Aitana lanzó su esperadísima colaboración con Emilia y Ptazeta. Las tres artistas se unieron en Quieres: una canción pop con toques urbanos que ya se postula como uno de los temas del verano. ¡Y no nos extraña! Lo tiene todo. Un ritmo bailable, un estribillo pegadizo y un trend de TikTok.

Y es que Aitana se ha animado a subir una pequeña coreografía a la famosa plataforma de vídeo para animar a sus fans a bailar la canción. ¿Lo mejor de todo? Que parece bastante fácil de seguir y podremos intentarlo en casa.

Desde casa, con un bañador negro, bronceada y con la cara lavada, Aitana aparece guapísima delante de la cámara, lista para bailar el estribillo. Y lo hace bastante bien. Eso sí, la coreo no ha sido de ella.

Ha sido la actriz argentina Majo Castorina quien ha creado los pasos y los ha subido a sus redes sociales. A la catalana le ha gustado tanto que los ha convertido en los oficiales del challenge.

“Majo Castorina eres increíble, Gracias por hacer este trend”, ha empezado escribiendo Aitana. “Intenté hacerlo lo mejor que pude”, ha confesado. Para terminar, Aitana ha querido retar a sus fans a intentar hacer el baile.

Por supuesto, Majo ha contestado a la publicación. Lo ha hecho totalmente sorprendida y agradeciendo a la estrella española que haya decidido intentar hacer la coreo en su perfil:

“¿Qué? Me muero acá no más. Gracias, gracias, gracias. No lo puedo creer. Te amo”, escribió la argentina.

Aitana sin maquillaje

Aunque el baile ha llamado mucho la atención de los aitaners, el hecho de que la artista aparezca con la cara totalmente lavada ha sido el principal tema de conversación en los comentarios. Todos ellos para halagar lo guapa que está sin ningún tipo de maquillaje.

“Qué guapa está”, “Me encanta al natural”, “Parece una diosa” o “Aitana sin maquillaje”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.