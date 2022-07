Shawn Mendes cancela toda su gira: “Necesito tiempo para curarme”

Shawn Mendes no se encuentra en su mejor momento. El canadiense ha hablado abiertamente sobre los problemas que está teniendo en los últimos tiempos y que están trastocando su salud mental. De este modo, la estrella del pop anunció a principios de julio que iba a posponer su gira mundial tres semanas.

Este miércoles, 27 de julio, Shawn ha vuelto a acudir a las redes sociales para explicar a sus millones de seguidores y seguidoras que sigue sin estar preparado para embarcarse en el tour y que cancela la gira por Estados Unidos y Europa para centrarse en recuperarse.

A través de un mensaje, Shawn ha explicado que su salud mental es lo prioritario y que desgraciadamente tiene que cancelar las fechas de sus conciertos:

"Como sabéis, he tenido que posponer las últimas semanas de conciertos, ya que no estaba totalmente preparado para volver a la carretera. Empecé esta gira entusiasmado por volver a tocar en directo después de un largo paréntesis debido a la pandemia, pero la realidad es que no estaba en absoluto preparado para lo difícil que sería ir de gira después de este tiempo de ausencia”.

El artista ha continuado explicando que, tras hablar con su equipo y con las personas que están ayudando a superar sus problemas de salud, ha llegado a la conclusión de que necesita tomarse un descanso para estar bien: “Lamentablemente, tengo que cancelar el resto de las fechas de la gira en Norteamérica y en el Reino Unido y Europa"

Su salud es su prioridad



Shawn ha querido compartir con sus fans que tenía la esperanza de retomar la gira, pero que ha sido imposible: “En este momento tengo que poner mi salud como prioridad”.

Por suerte para sus fans, el canadiense ha explicado que esto no significa que no vaya a hacer nueva música: “Sé que todos habéis estado esperando mucho tiempo para ver estos conciertos y me rompe el corazón deciros esto, pero os prometo que volveré pronto, ya que me he tomado el tiempo necesario para curarme. Os quiero a todos y os agradezco mucho que me hayáis apoyado y os hayáis quedado conmigo en este viaje".