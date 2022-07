Edurne tiene buenas noticias sobre sus problemas médicos tras el susto inicial

"Hoy he tenido revisión en el otorrino. ¡¡Buenas noticias!! He mejorado mucho". Con estas palabras Edurne ha compartido con toda su legión de seguidorxs una actualización sobre su estado de salud que hace unos días obligó a la artista a suspender todos sus compromisos.

La artista tenía la recomendación de no forzar la voz y guardar el máximo reposo vocal posible para conseguir minimizar el problema. Y la solución parece estar funcionando tras la revisión médica a la que ha sido sometida y que compartía con todxs sus seguidorxs a través de una story en su cuenta oficial de Instagram.

Allí mismo daba también la alternativa al hecho de tener limitado el usar la voz. Y no es mal plan: "Casi 3500 vídeos habéis hecho ya en tik tok con “te quedaste solo”!!!! 😱😍👏🏼 Mientras sigo en reposo voy a ir vídeo todos los vídeos que hacéis!!! Sois lo más!!💖".

Así agradecía a los usuarios de la popular red social que estén compartiendo su nueva canción, Te quedaste solo, junto a Nia Correa realizando vídeos en los que repiten la coreografía o inventan nuevos pasos.

Si todo va según lo previsto, Edurne podría volver a afrontar todos sus compromisos musicales en el mes de agosto tal y como anunció en el comunicado de la suspensión de sus shows: "Hola a todos!! Hace más o menos un mes, os conté que estaba un poco regular de la voz y que me habían mandado reposo vocal sin cantar unas semanas... He intentado compaginar el trabajo que tenía, sin cantar, pero desgraciadamente no he podido recuperarme... Así que, junto con mi equipo, hemos tomado la decisión de cancelar todo lo que tengo en estas 3 semanas, y guardar un reposo vocal absoluto hasta Agosto para poder recuperarme 100%. Quiero volver a la gira más fuerte que nunca, estoy deseando veros, y que cantemos y bailemos juntos".

Desde LOS40 no podemos más que desear una pronta recuperación a Edurne, que sigan las buenas noticias y que muy pronto podamos volver a verla sobre el escenario y preparando el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio cuya primera tarjeta de presentación fue Te quedaste solo, su colaboración con la ex integrante de Operación Triunfo.