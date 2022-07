Olivia Rodrigo y Joshua Bassett posan juntos en la premiere de 'HSM: El Musical: La Serie'

Hace un año y medio, concretamente el pasado 8 de enero de 2022, llegaba al panorama de la música internacional Olivia Rodrigo con Driver's License, pisando fuerte con una balada autobiográfica que narraba la ruptura con el actor Joshua Bassett, con quien compartía pantalla dentro de la serie de Disney Plus High School Musical: The Musical: The Series.

Desde entonces, la historia de desamor entre estas dos personas, que involucraba a la también actriz y cantante Sabrina Carpenter, se convirtió en un salseo que dejaba tres víctimas de la especulación de los fans, y tres personas que a lo largo de los meses han dado su propia versión de los hechos. La primera en contestar a Olivia fue Sabrina con su canción Skin y la reciente publicación del tema Because I Liked A Boy en su nuevo disco Emails I Can't Send, donde hablaba del acoso que recibió durante meses.

Por otro lado, Joshua Bassett pudo dar también su punto de vista con la publicación de Crisis / Secret / Set Me Free, donde explicaba las consecuencias que había tenido en su salud mental toda la exposición pública que había tenido la repercusión de Drivers Licence y el lanzamiento del disco debut de Olivia Rodrigo, Sour.

Sin embargo, el tiempo es terapéutico y capaz de solucionar cualquier conflicto del pasado, y tanto Olivia Rodrigo como Jossua Bassett se dejaban fotografiar juntos durante la alfombra roja de la premiere de la tercera temporada de HSMTMTS, que tenía lugar la noche del 27 de julio, demostrando ante los focos que los malos entendidos son cosa del pasado, sonriéndose con complicidad como buenos compañeros de reparto.

El primer episodio de la tercera temporada ya está disponible en Disney Plus, en una nueva tanda de capítulos que servirán como despedida de Olivia Rodrigo y el personaje de Nini en la ficción, que pasa de ser protagonista a personaje episódico debido a las incopatibilidades de rodaje de la serie con la persecución de la carrera musical y el Sour Tour de la chica Disney.

Malentendidos aparte, nos encanta ver a estos dos grandes actores y cantantes de nuevo juntos en la alfombra roja, compartiendo espacio después de unos meses tan complicados y de tanta exposición pública. Aún no sabemos todo lo que nos deparará la serie, pero estamos seguros de que será un cierre a la altura de lo que el personaje de Olivia Rodrigo se merece.