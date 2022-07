Definitivamente a Sabrina Carpenter se le debe una disculpa: ‘Because I liked a Boy’ es la prueba de ello

Ha pasado un año y medio desde que Olivia Rodrigo apareció en nuestra vida. La estadounidense saltó a la fama de la mano de Drivers License: un primer single redondo con el que se coló en los hogares de millones de personas. La canción lo tenía todo para triunfar, para que engañarnos: era una balada pop pegadiza donde hablaba sobre su ruptura con su compañero de la serie High School Musical, Joshua Bassett. De hecho, hasta desveló que empezó a salir con una chica rubia. Vamos, bien de saleo.

Los fans de la artista no tardaron en darse cuenta de que la tercera en discordia era Sabrina Carpenter. Sí, aquella chica rubia con la que probablemente estaba pasando el rato era otra de las actrices juveniles del momento. Concretamente una chica Nickelodeon.

La guerra estaba servida. Las redes sociales no tardaron en poner el punto de mira en Sabrina Carpenter, siendo víctima de toda clase de insultos y enfrentándola directamente con Olivia. Vamos, que volvíamos a ser espectadores de una guerra entre dos mujeres por un hombre. Dos chicas que la propia industria del entretenimiento enfrentaba a través de titulares. Faltaba echar el barro. Una historia que se lleva repitiendo durante décadas en la industria musical y que en pleno siglo XXI volvía con dos estrellas de la Generación Z.

A las pocas semanas de que Olivia lanzase Drivers License, Sabrina respondió con el tema Skin: un medio tiempo donde la estadounidense explicaba su visión de la historia.

Este viernes, 15 de julio, Sabrina lanzó su nuevo álbum: Emails can’t send. Entre sus canciones, hay un tema que ha llamado la atención. Se trata del single que ha acompañado al lanzamiento del disco y que es toda una declaración de intenciones: Because I liked a boy (Porque me gustó un chico).

Sabrina Carpenter - because i liked a boy (Official Video)

Un tema lleno de mensajes, tanto en el videoclip como en la letra, que los fans no han tardado en descifrar. Sabrina habla de cómo ha vivido toda esta exposición mediática negativa durante estos meses.

Para entender mejor los mensajes que Sabrina envía a Olivia y a Joshua para poner fin a este capítulo, vamos a desgranar algunas frases del single. ¡Toma nota!

“When everything went down, We’d aready broken up”

Cuando todo se vino abajo, ya habíamos roto. Sabrina quiere dejar claro que, cuando empezó a recibir todo tipo de insultos de la gente tras el lanzamiento de Drivers License, ni si quiera estaba saliendo con Joshua. Ya habían roto.

Now I’m a Home Wrecker

Ahora soy una rompehogares. Sabrina hace mención a uno de los insultos que más recibió durante esos días. Y es que muchos aseguraron que se había entrometido en la relación de Olivia y Joshua. Una forma de echar toda la culpa del final de aquella relación en una tercera persona que no tiene nada que ver.

I’m Slut

Soy una puta. La cantante replica otro de los insultos que recibió durante aquellos meses. Y es que hubo mucha gente que no se cortó a la hora de decirle todo tipo de barbaridades.

I got death threats filling up semi trucks

Tengo tantas amenanzas de muerte que llenan camiones. Pero la cosa fue a más y Sabrina cuenta en la canción que incluso llegó a recibir amenazas de muerte.

Tell me who I am, guess I don’t have a choice

Dime quién soy porque supongo que no puedo elegir. Con esta frase Sabrina deja clara que ella en ningún momento pudo explicar su verdad. El público ya había decidido que ella era “la villana” de esta historia. La mala. Era la narrativa que se había creado a través de Drivers License. Y todo por un simple verso.

Un videoclip que representa muy bien lo que vivió

Para el videoclip de Because I Liked a Boy, Sabrina se convierte en una estrella de circo. Y es que no puede haber encontrado mejor símil para lo que ha vivido. Toda una audiencia pendiente de lo que hace, disfrutando del espectáculo y esperando a que el tigre que aparece se la coma.

Definitivamente a Sabrina Carpenter se le debe una disculpa. Una por parte de los fans, de los haters y de la propia industria musical que, una vez más, ha tirado a los leones a una mujer para ensalzar a otra.