Ana Mena y Belinda consiguen el disco de oro en España con 'Las 12'

Cuando en el mes de abril Ana Mena comenzó su gira de conciertos por diferentes localidades de España e Italia, una canción destacó por encima del resto por su novedad y frescura. La malagueña decidía introducir en la set list de su espectáculo Las 12, un tema electropop que conquistó inmediátamente al público a pesar de no haber salido su versión en estudio.

Las redes sociales se llenaron de tuits y publicaciones que pedían el lanzamiento de Las 12, convirtiéndose con el paso de los días en uno de los momentos más esperados por los fans en los conciertos, que vieron hechos realidad sus deseos el pasado 17 de junio, cuando Ana Mena lanzaba su esperada colaboración con Belinda junto a un videoclip inspirado en Tomb Rider que no dejó indiferente a nadie.

Disco de oro

Un mes después la canción que apuntaba a convertirse en uno de los temazos del verano ha cumplido con creces las expectativas, obteniendo el certificado de disco de oro en España: un reconocimiento que se consigue cuando se venden 20.000 copias de la canción o, en su defecto y dentro de la era del streaming, supera los cinco millones de reproducciones dentro del territorio nacional.

Ana Mena celebra su disco de oro para 'Las 12' en su Instagram Stories / Instagram Stories

Era la propia Ana Mena quien se encargaba de dar la noticia a través de su Instagram Stories durante la noche del 27 de julio, exactamente cuarenta días después de su lanzamiento, con una foto acompañada del siguiente mensaje: "Somos disco de oro con Las 12. Os amos, de verdad, gracias siempre".

Sin duda una gran noticia para esta colaboración entre la de Estepona y la mexicana, que se conocieron durante el rodaje de la primera temporada de Bienvenidos a Edén y desde el primer momento supieron que tenían que colaborar, solo tenían que encontrar la canción adecuada. Ahora, Las 12 lleva varias semanas dentro del Top 50 de Spotify España, rozando los 10 millones de reproducciones y las 200.000 escuchas diarias solo en nuestro país, escalando posiciones gracias al triunfo y el boca a boca de los fans.

Un disco de oro que se suma a los 37 discos de platino y 4 discos de oro que Ana Mena ha cosechado entre Italia y España a lo largo de estos últimos años. Todo un logro que no hace más que demostrar que nos encontramos ante una de las voces más potentes del panorama nacional. No sabemos a quién habrá llamado la malagueña a las doce, lo que nos queda claro es que sus éxitos no han hecho más que empezar.