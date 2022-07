El concierto de Harry Styles en Coachella inspiró a Billie Eilish a estrenar ‘TV’ en directo

Billie Eilish está de estreno por sorpresa. Hace menos de una semana, la cantante compartía unas imágenes junto a su hermano Finneas en el estudio, preparando lo que sería su tercer álbum de estudio. Y este fin de semana por fin podemos escuchar dos nuevos adelantos: TV y The 30th.

Para hablar de ellas y de mucho más, la joven de 20 años ha charlado con Zane Lowe en su programa de entrevistas en Apple Music 1, dejando titulares tan llamativos como que Harry Styles y su actuación en Coachella le inspiraron para estrenar una canción inédita en directo. "Creo que fue en Coachella cuando tocó esa canción que en ese momento era inédita. ¿Boyfriends? Harry dijo: 'esta canción es inédita. No ha salido...' y pensé: 'Vaya, es genial'. Es un artista enorme, y tocar una canción inédita realmente abre las compuertas de todas esas preguntas. ¿La gente la odiará? ¿La amará? ¿Será un éxito? ¿Se aburrirán de ella? ¿Alguien la robará? Lo vi allí de pie, admirándolo, empezando a tocar esa canción, y pensé que era muy bonita. Estaba en la zona de artistas de Coachella y, literalmente había gente que hablaba muy alto, por lo que me di la vuelta y dije: 'Cierra la boca y escucha esta p*** canción'. [...] Tocar una canción que aún no ha salido en directo es un momento muy vulnerable y arriesgado para ti, y eso es precisamente lo que yo también quería hacer. Echaba de menos hacerlo. Pensé 'Es realmente increíble que haga esto', ha confesado al locutor.

Sobre TV y The 30th

The 30th fue la primera canción que escribió desde Happier Than Ever. "La escribimos el 30 de diciembre, por eso se llama así. Algo sucedió un mes antes, el 30 de noviembre, y fue la cosa más indescriptible que he tenido que presenciar y experimentar. Había estado escribiendo todos estos pensamientos que estaba teniendo, estaba con FINNEAS y me dije: 'Lo siento, no sé lo que estabáis planeando hacer, pero tenemos que escribir esta canción sobre esto ahora mismo', y lo hicimos", ha expresado durante la entrevista.

Al acabar el tour, Finneas y Billie tenían claro que querían volver a hacer música. Admite que durante la gira lo intentaron... y consiguieron componer los primeros versos de TV a pesar del poco tiempo libre del que diponían: "Hicimos una pequeña agenda. Dijimos: 'Bueno, veamos si nos ponemos a hacer algo hoy'; pero cuando estás de gira, y sobre todo con el horario que teníamos, es realmente difícil. [...] Acabamos escribiendo la primera estrofa y el estribillo creo... Escribimos la primera estrofa hace un par de meses y se la enseñé a Laura -Laura Ramsay, su mejor amiga y asistente personal-. Entramos en mi sala verde, y le dije: 'Laura, escucha esta canción que acabamos de escribir'. Solo teníamos el primer verso, pero le dije: 'Es todo ficticio, no es nada real, no te preocupes por eso'. Después, pasaron un par de meses, las cosas cambiaron y fue entonces cuando escribimos el resto de la canción", ha declarado sobre la segunda canción.

Referencia a la derogación del aborto

Precisamente en TV, Billie canta "while they're overturning Roe v. Wade", la sentencia que ha revocado recientemente el Tribunal Supremo de EEUU, anulando así la garantía plena a la libertad de aborto en el país.

La artista ha contado que estaban componiendo justo esa estrofa antes de que saltara la noticia; es decir, cuando aún estaban considerando si anular o no la sentencia, el mismo día que actuaba en Glastonbury. "Fue como producto de la fatalidad", añadió. "Estaba sentada en casa con los perros en el césped. Mi madre salió y ahí parada, me dijo: 'La han volcado'. Todos pensamos... '¡Dios!' Se hizo como un silencio atronador. Quiero decir, casi no hubo ninguna reacción. Ahora que lo pienso, tenía la esperanza irreal de que eso no pasaría. [...] Este es un mundo realmente aterrador ahora mismo".

Próximo año, próximo álbum

Billie también ha confirmado que, por el momento, no han hecho más temas. Estas dos canciones son las únicas que han compuesto hasta la fecha y no quería esperar a tener un álbum completo para sacarlas, porque hablan del presente. Sin embargo, espera tener un disco listo para el año que viene.

Además, la estadounidense ha revelado que ir al estudio le da ansiedad social: "No me gustan los estudios. No me gustan las sesiones. [...] No me gusta el ambiente de los estudios. Nunca me ha gustado. No hay ventanas. Huele a hierba. Hay otros artistas allí, te tropiezas con ellos, pareces estúpida y luego te avergüenzas de que te hayan visto cuando parecías estúpida. No sé. Me asusta. Realmente me da ansiedad social estar en un estudio".

"Siento que soy mejor intérprete que compositora"

Al contrario que su hermano Finneas (quien, según ella, "puede trabajar en cualquier momento y escribir rápido, bonito y de forma constante"), el proceso creativo de Billie va por etapas. Hay días en los que se siente muy creativa y consigue hacer cosas y luego tiene otras en las que no hace absolutamente nada, musicalmente hablando. "Siento que yo soy mejor intérprete que compositora. Siento que tal vez cantar es más mi manera de expresarme", considera.