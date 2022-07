¿Por qué no debes pisar las cucarachas? Te contamos todas las razones

Es involuntario, pero lo haces: ves una cucaracha y la aplastas con el pie. Salir corriendo también es una opción válida, pero si perteneces al primer grupo, déjanos contarte que los entomólogos aseguran que no se deben pisar ya que al parecer no sirve de nada. Estos bichos son capaces de soportar hasta 900 veces su peso, lo que significa que si no las pisas con fuerza es probable que no desaparezcan.

Así que, darles una pequeña pisadita y después retirarlas con el propio pie, un trapo, un periódico o cualquier objeto no es recomendable porque las cucarachas no morirán. La realidad es que hay mucha gente a la que producen rechazo este tipo de insectos, mientras que otros apuestan por incorporar las cucarachas en joyas o inlcuso ingerirlas

Los motivos por los que no debes pisar cucarachas

Tal y como ha explicado Ryan Smith, entomólogo y experto en control de plagas en el diario ABC, este tipo de insectos tiene una “adaptabilidad extrema”. Por lo que puede soportar hasta 900 veces su peso corporal. La explicación no es otra que su increíble resistencia y flexibilidad para soportar cualquier situación “alarmante”.

“Gracias a su fuerte exoesqueleto, pueden soportar una gran fuerza. Dicho exoesqueleto también es flexible, lo que les permite cambiar fácilmente su energía a las patas para correr. Esta es también la razón por la que un simple golpe de periódico no los matará con éxito”, ha explicado al medio.

Además, seguro que no sabías que las cucarachas pueden soportar situaciones “extremas”, como sobrevivir sin comida durante muchos meses, así como lesiones graves derivadas de algún “zapatillazo”. Es por eso que las consideran casi “inmortales”.

Por lo que si te encuentras ante una plaga de cucarachas en tu hogar, Ryan recomienda fumigar, ya que sopesan que es la mejor opción para conseguir erradicarlas completamente. Los expertos aseguran que solo si destruyes su exoesqueleto estarán realmente muertas. De lo contrario, pueden simularlo y huir minutos después.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también se ha manifestado con la plaga de cucarachas que suele aflorar durante estos meses de verano con mayor afluencia. El organismo ha asegurado que es mejor no aplastar las cucarachas para evitar problemas de salud, ya que las bacterias pueden expandirse por todo el ambiente y afectar a personas con asma y alergias al inhalarlas.

La justificación es que son catalogados como bichos “antihigiénicos” para los rincones habitados por los seres humanos. Por lo que todo ello puede provocar todo tipo de enfermedades, como la salmonella, los estafilococos y los estreptococos, además de enfermedades en el intestino.