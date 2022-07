Dafne Fernández lanza una reflexión con la que se sentirán identificadas todas las madres del mundo

La actriz Dafne Fernández lleva casi dos décadas dedicándose a su verdadera pasión: el mundo de la interpretación. Y es que la hemos visto crecer a través de la televisión, ya que pudimos verla como adolescente en Un pasado adelante, uno de los éxitos de los 2000`s que marcó a toda una generación. La intérprete dio vida a Marta, una de las alumnas más disciplinadas de la escuela de Carmen Arranz. Aunque luego pudimos verla en otras producciones populares como Tierra de Lobos o El Chiringuito de Pepe.

Sin embargo, Dafne Fernández ha encontrado otro canal para empatizar con su comunidad de seguidores: las redes sociales. A través de ellas, la actriz ha compartido algunas reflexiones acerca de su reciente maternidad, donde ha hablado sin tapujos de lo duro que resulta en algunas ocasiones. En esta ocasión, la artista ha hablado de que en las vacaciones con niños hay más ratos de diversión que de descanso.

“¿Cómo lleváis el verano? Para una madre o padre poco descanso, pero mucha diversión. No nos aburrimos. De hecho, ojalá aburrirnos un poco, ¿no?”, ha escrito a través de su perfil de Instagram. Un mensaje con el que ha hecho un guiño a que las vacaciones en familia resultan de todo menos tranquilas, algo con lo que seguro más de una madre se siente identificada al visibilizar una realidad que prácticamente nadie cuenta.

Estas palabras parece que han calado hondo entre sus seguidoras, ya que muchas han comentado este mensaje con aplausos y con un resonado “ya somos dos”. Esta publicación se une a otras donde la actriz ha ido compartiendo momentos sobre la maternidad y el embarazo, que en muchos casos estaban mitificados. Y es que tal y como ha relatado ella misma en más de una ocasión, los cuerpos de la mujer no vuelven a ser los que eran antes, pero eso no quita que no puedas presumir de un cuerpo real e igual de perfecto porque está "sano" y "lleno de vida".

Es por eso que Dafne Fernández ha revindicado durante todos estos meses la necesidad de mostrarse al natural, con las heridas de guerra y con la dificultad que supone ver cómo tu cuerpo se transforma poco a poco en los meses del embarazo. Además, la actriz ha asegurado que, pese a no sentirse “bella”, se sentía orgullosa del poder de su cuerpo por tener el privilegio de criar y dar a luz a su segunda hija.