No hay dos sin tres: ‘Te felicito’ de Shakira y Rauw Alejandro vuelve a ser Nº1

A estas alturas no hay duda: Te felicito de Shakira y Rauw Alejandro es una de las canciones del verano 2022. La colombiana y el puertorriqueño han vuelto a conseguir sonar desde lo más alto de la lista oficial de LOS40 con este hit.

Se trata de la tercera vez no consecutiva que Te felicito suena desde lo más alto de nuestro chart. A principios de julio, los dos artistas consiguieron alzarse con el número 1 dos semanas seguidas. Fue el 2 y el 9 de julio: dos sábados seguidos en los que la canción se hizo con el oro de la lista.

Esta semana, Te felicito ha desbancado a Harry Styles y su As It Was. Karol G y su Provenza tampoco ha podido con ellos.

Todo de ti se publicó el pasado 22 de abril y no tardó en colarse en todas las playlists. Su divertida letra, su ritmo pegajoso y la coreografía de su videoclip están dando la vuelta al mundo. Esa unión entre música de los ochenta y sonidos urbanos ha sido la fórmula del éxito de este tema que ya suma en Youtube 260 millones de reproducciones. ¡Casi nada!

La de Barranquilla es una de las artistas que más números 1 tiene en LOS40. Con Te Felicito suma 17 canciones siendo líder. Solo hay una artista femenina con más oros en nuestro chart: Madonna. La reina del pop suma 18.

En el caso de Rauw, Te felicito es su segundo número 1 en LOS40. El boricua consiguió sonar en lo más alto durante cuatro semanas no consecutivas en 2021 con Todo de ti. Vamos, que lleva dos veranos poniéndonos a bailar.

Sin duda, Todo de ti ya forma parte de la historia de la música y de la lista de LOS40. ¿Cuántas veces la has escuchado este verano?