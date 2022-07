Junior Miguez: “Para mí sería un bombazo volver a ‘Un Paso Adelante’”

Toda una generación de jóvenes creció al ritmo de Une, due, tre, quattro. Un Paso Adelante se convirtió en todo un fenómeno televisivo que enganchó a miles de espectadores y espectadoras. Los alumnos de la escuela de Carmen Arranz se quedaron en el corazoncito de miles de adolescentes que forraban sus carpetas con las caras de Pablo Puyol, Beatriz Luengo, Miguel Ángel Muñoz y Mónica Cruz.

Pero los protagonistas no eran las únicas estrellas de aquel show. ¡Ni mucho menos! Aunque ellos fueron quienes pusieron la cara y la voz a UPA Dance, el grupo que salió de la serie, hubo otro artista que se abrió camino gracias a la serie: Junior Miguez.

Apodado como el Príncipe de los gatos gracias a su primer disco, el sevillano se hizo un hueco en la industria gracias a su ritmo urbano. Temazos como Down o Saoke enamoraron a los oyentes. Junior era un auténtico visionario que hace dos décadas ya metía esos ritmos urbanos aflamencados.

Ahora, tras un parón de varios años, Junior vuelve con nueva música. El artista acaba de lanzar Un Doh Treh Cuatro: un homenaje a su nueva vida familiar. Además, tiene previsto un concierto muy especial en su Sevilla: en el Cartuja Center Cite.

Para hablar sobre su música, sus próximos proyectos y el regreso de Un Paso Adelante (donde no han contado con él), Junior nos concede una entrevista. Se encuentra en Cádiz, haciendo conciertos y reencontrándose con sus seguidores.

Pregunta (P): Tenías ya ganas de reencontrarte con tu público, ¿no?

Junior (J): Estaba loco por hacerlo. Loco de contento. Es verdad que estaba cagado de miedo. Mucha tensión que uno se mete. Después de estar tanto tiempo sin caminar, pues cuesta. Pero me ha sorprendido mucho la respuesta de la gente: ese cariño y ese feedback que me han dado.

Junior Miguez en una foto promocional / Foto cedida por el equipo de Junior

P: Porque habrás recibido muchos mensajes de seguidores preguntándote sobre tu vuelta a la música durante estos años.

J: Sí, me preguntaban muchísimos. Algunos me escribían. Incluso me amenazaban (ríe). Me decían “como no vuelvas, te vas a enterar”. Pero he vuelto cuando me sentido preparado y fuerte.

He vuelto cuando me he sentido preparado y fuerte

P: Has vuelto con Uno Doh Treh Cuatro, ¿por qué con esta canción?

J: Tiene varios significados. El primero es que está construido sobre la base de la canción de El Libro de la selva. La de los elefantes. Eso significa que llevo una vida muy familiar, viendo películas con mis hijos. Estoy en un momento más maduro. Fue La Flaca, mi chica, quien me dijo que ahí había un estribillazo. La letra habla sobre mis vivencias familiares. Ya no estoy tanto en la calle. Hablo realmente de una mujer empoderada: mi mujer. Es mi referente. Es una mujer empoderada de hoy en día. Y como me alegro de que hayan cambiado los tiempos.

P: Como cambia la vida para que ahora la inspiración venga de una película Disney, ¿qué queda de aquel Príncipe de los gatos?

J: Queda mucho. Queda un príncipe loco. Siempre he tenido mi forma de ver las cosas. Antes me cortaba a la hora de decir algo, pero ahora me da exactamente igual. ¿Sabes lo que te digo? Sigo siendo más rebelde que antes. Es verdad que ahora quizá un poco más lento, pero porque estoy un poco más mayor. Ahora soy más consciente de todo. Es que cuando saqué El príncipe de los gatos tenía solo 26 años. Así que imagínate.

P: Has dicho que tienes mucha más música preparada, ¿desde cuándo llevas trabajando en estos temas?

J: Llevo como tres años dándole vuelta a todo el proyecto. Tengo, sin exagerar, un búnker lleno de canciones. Tengo la cabeza loca. Que se preparen porque viene la artillería.

P: ¿Viene álbum nuevo?

J: Álbum no lo sé. Voy a ir trabajando single a single. Vamos a allanar el terreno y abonarlo. Tengo muchas ideas y proyectos. Además, el año que viene hacemos 20 años de El príncipe de los gatos.

P: Además, tú vuelves a la música y te encuentras una industria totalmente cambiada. ¿Cuál es el mayor desafío que ves?

J: A mí me parece un camino maravilloso. Ahora mismo es el público quien, si quiere, puede tener el pop. A mí me encanta que la música urbana se haya juntado con el pop. Imagínate todo lo que yo luché cuando empecé. No se me entendía. Para el mundo del rap era el anticristo, para el mundo del flamenco igual... Para mí es una bendición que haya cambiado todo. Yo estoy puestísimo en todo lo que ha salido. Me aporta, me abre y me inspiran. No es que yo en su día inventase nada, ¡ni mucho menos! Yo no fui el primero. La primera fue Lola. Pero si te soy sincero, yo fui quien lo puse en la ola.

Yo no inventé nada, pero lo puse en la ola

Sobre el regreso de Un Paso Adelante



Junior Miguez / Foto cedida por el equipo de Junior

P: Tenemos que hablar del regreso de Un paso Adelante, ¿se han puesto en contacto contigo?

J: No, conmigo directamente no. He hablado con Bea y Mónica, que ya están grabando. Pero la productora no. No sé si me contactarán o no. Para mí sería el bombazo. Además de industrialmente, la parte interna mía fue un cambio. Fue un antes y un después. Tanto en mi vida profesional como personal. Empezó a girar todo en torno a ello. Volver a casa sería una maravilla. Yo estoy súper contento con cómo lo están haciendo. Con jóvenes que enseñen el potencial que tiene España en el baile y en las artes escénicas. Creo que está muy acertado.

P: Nos comentó Beatriz Luengo que se emocionó cuando llegó al plató. ¿Tú cómo recuerdas aquella etapa?

J: Pues emocionalmente fue muy fuerte. Era la primera vez que se apostaba en España por una serie de ese tipo y con ese contexto. Imagínate la de horas que pasábamos juntos hablando, ensayando y llorando. Éramos una familia, pero una familia unida real. Nos ayudábamos. No habían bailarines y actores. Éramos todos iguales.

P: Es verdad que dentro de la serie no estuviste dentro de UPA Dance, ¿no se te propuso entrar en ningún momento?

J: Yo estaba en UPA Dance como coreógrafo. Cuando se creó el grupo querían darle un aire más urbano y los mismos actores pidieron que fuera yo el coreógrafo de la gira. Fue muy fuerte. Montamos un espectáculo enorme. Fue como si estuviese dentro del grupo. El espectáculo que veía todo el mundo salía de este pequeño.

Recuerdos de Junior con LOS40

P: ¿Con 40 años se viven los lanzamientos de manera distina que con 20?

J: Ya te he comentado que lo estoy viviendo aún con más ilusión. Anoche no podia dormir porque ya sabía que me ibais a llamar hoy. Se lo decía a Tomás Palacios. Le decía que me iban a llamar de LOS40. Llevo 13 años como el pobre Miguel, ahí en la montaña. Volver y que todo el mundo te apoye es maravilloso. Nosotros, los artistas, sin vosotros, los medios, seríamos un tres por ciento. El primer apoyo que yo tuve en mi carrera musical fue de LOS40 Principales. Imagínate el cariño que os tengo.

P: ¿Y cómo recuerdas la primera vez que escuchaste Down en la radio?

J: No me lo creía. Yo pensaba que ya estaba sonando en el Madison Saquare Garden. Lo que suena en LOS40 es internacional. Es así. Sonar en LOS40 es Champion.Sonar en LOS40 es champion.

P: ¿Y dónde estabas en ese momento?

J: No lo recuerdo muy bien, pero sí que me acuerdo de la persona que me apoyó a muerte. Fue Juan Carlos Chaves. Fue el que me dijo que íbamos a ir a tope.

P: Acabas de confirmar concierto en Sevilla

J: Es verdad que he actuado en cosas pequeñitas, pero la oportunidad de volver como Junior con toda mi performance es el 29 de octubre. Estoy loco de contento. La voy a liar parda.

Ya puedes esuchar el tema Un Doh Treh Quatro de Junior Miguez en las plataformas.