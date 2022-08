David Bisbal se sincera sobre sus momentos más difíciles en el amor en ‘Ya es verano’

David Bisbal está de celebración y no por las buenas cifras que deja su música, en esta ocasión, es más bien por lo constante que ha sido su carrera que desde que le conocimos en Operación Triunfo, no ha decaído sino todo lo contrario, no ha hecho más que crecer hasta convertirse en uno de los artistas españoles más internacional.

Cumple 20 años de trayectoria y en Ya es verano, Aurelio Manzano ha querido hablar con él de algunos de los aspectos personales que más han marcado su situación actual.

El almeriense no ha dudado en hablar de Rosanna Zanetti, la mujer que logró robarle el corazón y estabilizar su vida sentimental. Juntos formaron una familia y el cantante es consciente de la suerte que tuvo de que apareciera en su vida.

El amor llegó

“Rosanita ha llegado en el momento perfecto, cuando yo creía que solamente iba a estar con mi música y que iba a estar solo a nivel personal. Algunos artistas lo viven así, no pasa nada, se casan con su música y a lo mejor yo soy uno de ellos. Tanto buscar el amor, el amor, y me resultaba tan difícil”, aseguraba.

Pero el amor llegó y con él sus hijos Matteo y Bianca que, junto a Ella, son lo mejor de su vida. En cuanto a lo peor, también lo tiene claro.

“Probablemente que la familia no se acostumbre a ciertos comentarios públicos. Son muy duros. Los familiares, mi madre que es una persona mayor, mi padre, ellos no comprenden y para mí eso ha sido lo más duro, que hayan tenido que soportar esa opinión pública”, admitía.

20 años dedicado a la música, pero con tiempo para dedicarle a los suyos que son la prioridad. “Yo siempre he sido un papá que no me he perdido nada de lo que tenga que ver con los niños. He ido yo personalmente a las escuelas a recogerlos, llevarlos…es algo que no por ser artista te tienes que perder”, explicaba.

Ahora celebra dos décadas y se ve otras dos dedicado a la música. Dentro de 20 años se ve “haciendo música del momento, pero también haciendo música para mi corazón”.

Y ahí estaremos para seguir sus pasos.