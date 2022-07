Entrevista a David Bisbal: “El 50% del nuevo disco ya está compuesto y no son las canciones que la gente cree”

Tú me delatas es la nueva canción de David Bisbal. Un tema que suena mucho a los orígenes del almeriense y que ha sido el pistoletazo de salida para anunciar multitud de proyectos que irán estrenándose en los próximos meses con motivo de la celebración del 20 aniversario de su carrera en solitario.

Con un nuevo disco en el horizonte del que reconoce que ya lo tiene a mitad de camino, la tarjeta de presentación más fiel de lo que será este elepé es este single que acaba de estrenar y que "surgió con unos amigos que me reuní en Miami y tiene una esencia muy latina aunque es un funk muy internacional pero con el toque de mi tierra, de mi Andalucía. La he disfrutado mucho, me pilló en México a la hora de grabar el videoclip. Le dimos un colorido muy bonito, me he quedado muy feliz con el resultado, es una historia que ya he vivido y tiene algunos momentos muy divertidos que espero que la gente los disfrute".

El pop y el funk se hacen sitio entre la multitud de propuestas latinas y David Bisbal está encantado de recuperar una parte de la esencia de sus orígenes: "Al principio de mi carrera hacía muchos metales pero era de otra manera. Una de las cosas que más me gustan de mis nuevas canciones es que he vuelto a grabar instrumentos de verdad... y hay un saxo al final de la canción que me alucina. Me vuelvo loco a la hora de imaginarme esa canción en mis conciertos".

Tanto es así que en la canción hemos encontrado guiños evidentes a sus inicios como el famoso "ave maría" o incluso esa patada que era clásica en los conciertos de sus primeras giras: "citamos la canción con toda la intención del mundo. Hace mucho que no usaba la patada ni la vuelta, ni la bisbi-patada, ni la bisbi-vuelta como le dice la gente. Son cosas mías que forman parte de mi personalidad y creo que a la gente le gusta".

Se le ve feliz, relajado, disfrutando de su carrera, confiado en que tiene mucho que contar y que cantar. Tanto es así que en 2023 tendremos nuevo disco y gira de presentación: "En septiembre voy a seguir componiendo el resto de las canciones que me quedan del disco. Y no queda mucho. El 50% ya están hechas y eso no quiere decir que son las que conoce la gente sino canciones que he compuesto por otros compañeros y que tienen tanto mi esencia como la esencia de Latinoamérica. Ya tengo los compañeros perfectos para producir el disco que va a ser muy pop, para la radio, para las plataformas digitales y para los conciertos!"

Mientras volvemos a disfrutar de la 'bisbi-patada' en Tú me delatas, contamos los días para que se ponga a la venta este disco y podamos ir recibiendo todos los proyectos de su 20 aniversario.