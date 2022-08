Máximo Huerta vuelve a Mediaset y descubre qué colaborador le ha sustituido en el pasillo de fotos

Hubo un tiempo en el que el rostro de Máximo Huerta era un habitual de Mediaset. Muchos años colaborador de El programa de Ana Rosa, le vimos pasar por distintos formatos. Pero hace siete años desapareció de la cadena.

Ahora ha regresado para apadrinar el nuevo programa de la cadena, Ya es verano. Y ha recorrido los pasillos de la que fue su casa tanto tiempo junto a Frank Blanco regodeándose en un baño de nostalgia.

“Vuelve a casa vuelve, por verano”, decía el presentador. “Disfrutando, con una sensación como si fuera mi casa y viven otros inquilinos. La tengo alquilada, cuidarla bien”, explicaba sobre lo que sentía con este regreso.

Uno de los primeros puntos que han recorrido es el pasillo en el que cuelgan de sus paredes los rostros del momento de Mediaset y en el que un día estuvo también su foto.

La primera que han visto es la de Ana Rosa Quintana. “Ana siempre elige una foto buena para ir colgando, así que no tardará en poner otra”, aseguraba con humor Huerta.

“Esta es la capilla Sixtina que es donde están los que cobran más, a ti no te han puesto”, le decía a Blanco. Recordaba cómo estaban distribuidas las fotos en los pasillos. Él, en su día, estaba junto a Joaquín Prat, fuera de ese lugar de honor.

Sustituido

Han querido echar un vistazo a ese pasillo en el que un día estuvo colgada su foto y ha sido el momento en el que Máximo ha descubierto a su sustituta. “Me sustituye la Patiño. Vamos a quitarla”, decía, aunque acaba reconociendo que es una grande también.

“A mí me gustaba estar aquí porque es la salida del bar”, aclaraba después de recrear la antigua foto que colgaba en ese lugar. “El día que me colgaron, una sastra me dijo, ‘cuidado que el día que te cuelgan aquí significa que un día te quitarán’. Ese día ya fui consciente de que algún día no estaría. Pero eso es positivo porque la vida da muchas vueltas”, aseguraba el ahora escritor.

Ahora no tiene foto, pero sí una nueva novela, Adiós pequeño, que ya va por la tercera edición. Y por supuesto, ha ido al programa a hablar de ella.

Durante la entrevista ha dejado claro que no tiene reparos a decir lo que piensa. Ha desarrollado un sentido del humor muy negro que le permite decir cualquier cosa. Por eso, no ha tenido reparos en llegar a Telecinco y asegurar que "Vasile es un canalla de tomo y lomo… Pedí un café y el azúcar y cuando me vio me dijo, acostúmbrate a no echar azúcar. Me dijo que me sobraban 8 kilos".

Así quedaba inaugurado el programa que nos acompañará los fines de semana de este verano.