¿Cuánto tiempo llevan sin sacar música los ex concursantes de 'OT 2020'?

Hace dos años, durante el primer verano pandémico, éramos testigos de la última edición de Operación Triunfo hasta la fecha con la emisión de la final el 10 de junio de 2020. Desde entonces, las carreras de los 16 participantes de la edición han seguido sus propios caminos, explorando nuevos sonidos y estilos que poco a poco les han ido conformando como artistas.

Dos años después, todos ellos han seguido sacando música con menor o mayor frecuencia, lanzando al mercado sus proyectos discográficos buscando hacerse un hueco dentro de una idustria que es cada vez más competitiva. Es por ello que en el día de hoy repasamos sus últimos lanzamientos musicales, poniendo el foco sobre cada uno de ellos ordenándolos alfabéticamente.

Anaju

La última vez que pudimos disfrutar de un lanzamiento musical de la aragonesa fue en su colaboración con Delaporte con el tema Clap Clap, perteneciente al disco Titanas, que se estrenó el 21 de mayo de 2021. Sin embargo, a finales de diciembre del año pasado pudimos verla en #MelódicosEnCero interpretando sus versiones de Mi gran noche y La vida sigue igual.

Anne Lukin

El 9 de junio de 2022 Anne Lukin lanzaba su nuevo sencillo tras la publicación de su disco Al día siguiente, que publicaba en abril de 2021. En Seguiré bailando (así se llama la canción) colabora con el grupo The Crab Apples para seguir entregándonos la música tan especial a la que nos tiene acostumbrados la pamplonica.

Ariadna

Pese a que la catalana fue la primera expulsada de Operación Triunfo 2020, la carrera profesional que ha desarrollado desde entonces se trata de una de las más interesantes gracias a su voz y personalidad. Ariadna lanzaba el pasado 12 de noviembre su álbum debut, Que pasa?, donde ofrece un proyecto con influencias pop rock y estética de la Generación Z. En su disco, además, presenta su colaboración con Yer con el tema No stas aki.

Bruno Alves

La última vez que fuimos testigos de un lanzamiento del músico y compositor Bruno Alves fue durante su colaboración con GARABATTO en el tema Silencios, estrenado el 4 de junio de 2021. Sin embargo, el alcalaíno utiliza últimamente su cuenta de Instagram para regalar a sus seguidores versiones de auténticos temazos. En su última publicación realiza una cover de Use Somebody.

Eli Rosex

La cantante y compositora canaria se mueve como pez en el agua dentro de los géneros urbanos gracias a su facilidad para la rima, y así lo demuestra en su primer EP, Desahogo, publicado en tres partes a finales de 2021 que está formado por las canciones Sigo en lo mío, Raro y Enloquecí.

Eva B

En los últimos meses, la cantante gallega nos ha regalado dos singles: No vale hacer daño (estrenado el 1 de abril) y Renacer, que llegaba a las plataformas el pasado 17 de junio. Además, el 5 de noviembre de 2021 lanzaba su primer álbum, Cero, un álbum con influencias de multitud de estilos donde Eva B demuestra que es una artista polifacética.

Flavio

Este pianista, músico, compositor y cantante nos ha regalado tres singles en el último año. Quiero que seas feliz, Por y para mí y Si estoy contigo, este último estrenado en las plataformas digitales el pasado 13 de mayo. Tres canciones con las que Flavio sigue explorando diferentes estilos y sonidos sin renunciar a su voz tan peculiar y a su personalidad. Flavio, además, destaca por su uso de redes sociales como Tiktok, donde se dedica a establecer vínculos más estrechos con sus fans y seguir extendiendo su música a lo largo de todo el mundo.

Gèrard Rodríguez

El cantante y guitarrista Gèrard se encuentra inmerso en la grabación de su primer disco, lo que no le ha impedido sacar música este año. Por el momento, en 2022 hemos podido escuchar los temas OH! y Apagado junto a PHERB, que se estrenaba el pasado 18 de marzo.

Hugo Cobo

Dos EPs (doleré y SANARÉ, publicados respectivamente en 2020 y 2021) hacen de Hugo Cobo uno de los artistas más prolíficos de su edición. Ahora, enfocado en la preparación de su gira Un Tour Constante y el lanzamiento de su primer disco, hace apenas dos semanas podíamos escuchar uno de sus avances: Contigo Ke.

Javy Ramírez

El 19 de marzo de 2021 Javy Rodríguez nos presentaba su primer trabajo discográfico bajo el nombre de Lo que nunca te pude contar, un álbum compuesto de 11 canciones donde se incluye uno de los grandes éxitos de la edición, Qué sabrá Neruda, que ya cuenta con más de 10 millones de escuchas en Spotify.

Jesús Rendón

El 3 de junio de 2021 el cantante, músico y compositor gaditano nos regalaba una balada que narra una auténtica historia de desamor: Cambiemos de Tema. El 14 de enero de ese mismo año lanzaba además Ni tan bueno ni tan malo.

Maialen (Chica Sobresalto)

La última vez que pudimos escuchar a nuestra Chica Sobresalto fue en su colaboración con Beth y Laura Andrés (su profesora en Operación Triunfo) en su versión del tema One of Us. El grupo ya había colaborado previamente con Beth en su canción Progesterona, que se lanzaba como single el pasado 14 de marzo de 2022, ocho días antes que One of Us.

Nia Correia

La ganadora de Operación Triunfo 2020 ha compaginado su faceta como cantante con su faceta de actriz (con su participación en la serie de Netflix Érase una vez pero ya no) y su faceta imitadora (quedando segunda en la última edición de Tu cara me suena). A nivel músical, en el último año nos ha regalado tres sencillos, de los cuales el más reciente es Vuelvo a caer junto al artista Pepe Bernabé, que estrenaba el pasado 22 de julio.

Nick Maylo

El cantante natural de Sant Cugat nos regalaba el pasado 27 de mayo su último tema, Maté a Cupido, en el que continua desarrollando su carrera dentro de la música pop con un tema muy bailable y actual.

Rafa Romera

Óyeme Amore, estrenada el 8 de julio de este año, fue el último lanzamiento hasta la fecha de Rafa Romera, una canción con una gran presencia de la guitarra a la que nos tiene acostumbrados como artista. Previamente, el 25 de abril de 2022, estrenaba en las plataformas digitales su sencillo A Veces.

Samantha

La valenciana y una de las concursantes más simpáticas de la edición lanzaba este 2 de junio su tema M'han Robat El Sol (Me han robado el sol), una canción en la que sigue explorando su faceta como compositora en valenciano, algo que ya ha impulsado a lo largo de su carrera, tanto en su primer disco NADA como en su colaboración con La Fúmiga: Ja no fa mal.