BLACKPINK revela toda la información sobre su regreso: nombre del álbum, fechas y una gira mundial

Ya es agosto y eso solo puede significar una cosa: el regreso de BLACKPINK. En julio, la agencia de la girlband, YG Entertaiment, confirmó su vuelta en el medio de comunicación coreano Naver. Ya se adelantó que este sería el mes en el que volveríamos escuchar nueva música del grupo, tras dos años del lanzamiento de The Album, su último trabajo.

Los fans se mueren de ganas de volver a ver a su banda favorita. Por eso, están de suerte, ya que se ha publicado de manera oficial información y fechas sobre qué es lo que veremos del grupo en los próximos meses. De momento, tenemos confirmado el nombre del álbum: Born Pink. En agosto, lanzarán el primer single de este nuevo trabajo, aunque no hay fecha confirmada. Las chicas han trabajado en este recopilatorio durante un largo período de tiempo y, según YG Entertaiment a Naver, será “mucha música al estilo BLACKPINK”.

Habrá que esperar un mes más para escuchar todas las canciones de Born Pink, ya que será en septiembre cuando BLACKPINK lance su álbum. En octubre, comenzarán a rodar por todo el mundo con un World Tour, con el que esperamos que visiten nuestro país o se aproximen lo más cerca posible de él. No hay fechas cerradas sobre estos datos, pero dentro de poco tiempo concretarán más sobre estos nuevos eventos.

Ryan Tedder, integrante de One Republic, también habló sobre su participación en este nuevo trabajo de BLACKPINK. "He colaborado con ellas en unas canciones que creo que reflejan verdaderamente cuál es su sonido. Soy un gran fan de este grupo. Tengo sus posters por las paredes de mi casa y mi mujer cree que es algo raro", contó en Good Morning America. También confesó en dicha entrevista que serán una o dos canciones de Born Pink de las que formará parte. ¡Qué ganas de saber cuáles!

Recientemente, hemos podido escuchar una canción del grupo, pero no referente a este nuevo álbum. Ready For Love es el tema que lanzó BLACKPINK y que forma parte de un videojuego llamado The Virtual, de PUGB Mobile. Lo han hecho junto con un videoclip protagonizado por cuatro avatares que representan a las integrantes del grupo. Además, también han sido parte del primer concierto virtual de esta plataforma de videojuegos.